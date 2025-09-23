Ove traperice iz Zare posebno laskaju figuri, a koštaju manje od 30 eura

Ove traperice sa polica Zare izdvajaju se visokim strukom s križanjem te ravnim, blago skraćenim nogavicama što ih čini iznimno laskavima. Upravo zahvaljujući navedenim detaljima ovim trapericama uspijeva se postići vizualno tanji struk, dok noge izgledaju duže i vitkije .

Bez obzira na veličinu, bilo da je riječ o broju 32 ili 44, ove traperice sjede idealno na svakoj figuri . Kombiniraju klasičan i suvremen stil, što je jedan od razloga njihove popularnosti.

Još bolje, Zara ih je sada stavila u svoju poseban odjeljak sniženja pod nazivom 'Special Prices', pa su pojedine vertije ovih laskavih traperica snižene s prethodnih 29 eura na samo 17 eura. Ova cijena čini ih iznimno pristupačnima, a ako pronađete svoju veličinu, preporučljivo je da ne propustite ovu priliku jer ovakav model traperica zaista je teško nadmašiti.

Osim što su udobne, ove traperice odlično se slažu s jesenskim trendovima. Možete ih nositi s boho bluzama, trendovskim jaknama od antilopa ili romantičnim košuljama, što ih čini nezaobilaznim komadom u ormaru za nadolazeću sezonu.