Ove traperice iz Zare posebno laskaju figuri, a koštaju manje od 30 eura

I. B.

23.09.2025 u 09:33

Izvor: Profimedia / Autor: Stefano Costantino TTL / Avalon / Profimedia
Zara je odlučila ponuditi savršene traperice koje su postale pravi hit. Radi se o Z.09 modelu traperica, koji je prepoznatljiv zbog svog dizajna i prilagodljivosti različitim figurama

Ove traperice sa polica Zare izdvajaju se visokim strukom s križanjem te ravnim, blago skraćenim nogavicama što ih čini iznimno laskavima. Upravo zahvaljujući navedenim detaljima ovim trapericama uspijeva se postići vizualno tanji struk, dok noge izgledaju duže i vitkije.

Bez obzira na veličinu, bilo da je riječ o broju 32 ili 44, ove traperice sjede idealno na svakoj figuri. Kombiniraju klasičan i suvremen stil, što je jedan od razloga njihove popularnosti.

Zarine traperice Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Još bolje, Zara ih je sada stavila u svoju poseban odjeljak sniženja pod nazivom 'Special Prices', pa su pojedine vertije ovih laskavih traperica snižene s prethodnih 29 eura na samo 17 eura. Ova cijena čini ih iznimno pristupačnima, a ako pronađete svoju veličinu, preporučljivo je da ne propustite ovu priliku jer ovakav model traperica zaista je teško nadmašiti.

Osim što su udobne, ove traperice odlično se slažu s jesenskim trendovima. Možete ih nositi s boho bluzama, trendovskim jaknama od antilopa ili romantičnim košuljama, što ih čini nezaobilaznim komadom u ormaru za nadolazeću sezonu.

Zarine jakne od brušene kože Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Njihova svestranost i kroj koji naglašava žensku figuru čine ih jednim od najtraženijih modela ove jeseni. Zara je još jednom uspjela spojiti stil, funkcionalnost i pristupačnost što potvrđuje i golema potražnja za ovim trapericama i sličnim verzijama.

