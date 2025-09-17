Haljine iz Zare i Manga koje izgledaju kao da su stigle ravno iz ormara Amal Clooney

Amal Clooney uvijek inspirira svojim pojavljivanjima na crvenom tepihu, ali i u ležernijim izdanjima. Iako redom bira brendove visoke mode, u Mangu i Zari krije se nekoliko sjajnih haljina, modela koji bi i stilski besprijekornoj odvjetnici zapeli za oko

Amal Clooney već je godinama sinonim za eleganciju i profinjenost. Njezini modni izbori izazivaju divljenje ne samo na crvenom tepihu, nego i u svakodnevnim kombinacijama. Supruga Georgea Clooneyja, uz to što je odvjetnica za ljudska prava, aktivistica i autorica impresivnoga životopisa, postala je i pravi modni autoritet. Svaki njezin nastup plijeni pažnju, a gotovo uvijek je na popisima najbolje odjevenih žena.

Spoj minimalizma i glamura Njezin stil uspješno balansira između minimalističkih linija i glamura staroga Hollywooda, ponekad obogaćen etničkim utjecajima. Upravo ta raznolikost, uz nepogrešiv smisao za mjeru, čini je neiscrpnom inspiracijom ženama diljem svijeta. Na nedavnom Filmskom festivalu u Veneciji, posebnom mjestu za Amal i Georgea koji su ondje proslavili svoju ljubav, još je jednom dokazala zbog čega su njezina modna izdanja uvijek u središtu pažnje.

Haljine iz Zare i Manga A novi modeli haljina s polica Zare i Manga omogućuju da u svakodnevno odijevanje unesemo dozu Amalinog besprijekornog stila. Deset haljina iz Zare i Manga koje odišu sofisticiranošću i elegancijom. Crna pencil haljina iz Zare klasičnog je kroja koji naglašava siluetu i idealna je za poslovne prilike, baš poput modela koje Amal često nosi. Bijela midi haljina asimetričnog reza iz Manga primjer je nenametljive elegancije koja uz pravi par cipela na petu postaje savršena za svečane trenutke. Crvena haljina na jedno rame iz Zare podsjeća na glamurozne trenutke Amal Clooney na crvenom tepihu, dok midi haljina od sjajnog satena u nijansi šampanjca savršeno ocrtava ženstvenost.

Za dnevne prilike izvrsno se uklapa romantična cvjetna haljina A-kroja iz Zare, dok je mala crna haljina s decentnim prorezom iz Manga primjer klasične jednostavnosti u kojoj Amal često zablista. Haljina s detaljem plašta, dostupna u Zari, odaje dojam glamura starog Hollywooda a košulja haljina s pojasom iz Manga podsjeća na njezina tipična poslovna izdanja, koja spajaju udobnost i eleganciju. Za svečane prilike savršen je izbor baršunasta haljina u smaragdno zelenoj boji, dok bež plisirana midi haljina iz Manga odaje dojam profinjene suptilnosti, prikladne i za dnevne i za večernje kombinacije.