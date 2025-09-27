Ove greške prilikom šminkanja dodaju godine i čine vas starijima

Pravilno nanesen make‑up može imati pomlađujući učinka i licu dati licu svježinu, no tek nekoliko pogrešnih poteza dovoljno je da izgledamo umorno i starije nego što jesmo

Šminka može biti naš najbolji saveznik kada želimo postići svjež i odmoran izgled, no jednako tako, ako je ne nanosimo pravilno, može imati sasvim suprotan učinak i vizualno nam dodati godine. Vizažistica i trenerica Kiko Milano brenda, Vanessa Anais Da Corte Gomes otkrila je najčešće make-up pogreške koje lice čine starijim, ali i o trikovi koji šminku pretvaraju u našeg najvećeg saveznika.

Pogreške koje dodaju godine licu Kako ističe Vanessa Anais Da Corte Gomes, u šminkanju nijedan detalj ne smije biti zanemaren jer svaka pogreška može biti presudna. Upravo eyeliner smatra posebno osjetljivim: 'Nepravilno nanesen eyeliner jedan je od najčešćih razloga zbog kojih šminka dodaje godine. Ako je potez previše debeo ili potpuno ravan, pogled odmah djeluje strože i teže.' Umjesto toga, savjetuje tanku i suptilnu liniju povučenu blago prema gore, koja oku pruža dojam svježine i podignutosti.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Slično vrijedi i za podloge te korektore. Teške i mat formule, umjesto da prekrivaju nepravilnosti, naglašavaju bore i linije lica. Da Corte savjetuje birati lagane teksture s hidratantnim i svjetlucavim završetkom, koje koži vraćaju prirodan sjaj. Kod sjenila je najvažnije dobro blendanje. Nijanse koje nisu dovoljno stopljene s kožom ostavljaju dojam grubih crta, a tamne mat boje dodatno zatvaraju pogled. Zato je preporuka vizažistice birati tople, svjetlije tonove s decentnim satenskim finišem. Ni s rumenilom ne bismo smjeli pogriješiti. Ako ga nanosimo prenisko, na sredinu obraza, rezultat je umoran i spušten izgled lica. Ispravan način je apliciranje blagim potezima prema gore, što licu daje efekt prirodnog liftinga.

Još jedan detalj koji nas može vizualno postarati jesu previše mat ili suhi ruževi. Oni usne čine užima i strožima. 'Za mlađi i svježiji izgled uvijek je bolje odabrati kremaste teksture, ruževe nježnog sjaja ili jednostavno posegnuti za sjajilom ili uljem za usne', dodaje vizažistica. Kako postići šminkom postići mladolik izgled Glavno pravilo koje Da Corte neprestano ponavlja jest: manje je više. Uvijek treba nanositi tanke slojeve, a naglasak staviti na prirodnost. Kod baze to znači lagane, hidratantne formule, a kod rumenila nijanse ružičaste i koraljne boje, jer upravo one donose svježinu licu.