Ovaj beauty proizvod obožavali smo u 2000-ima, a sad je opet veliki hit

Da, vraćamo se u rane 2000-e, kada su Paris Hilton, Christina Aguilera, Beyoncé i njezina grupa Destiny's Child diktirale pravila ljepote .

Beauty trendovi koji su obilježili milenij vraćaju se s puno sjaja, glittera i nostalgije koju i milenijalci i generacija Z strastveno prihvaćaju.​

Dakle zaboravite na mat ruževe i dramatične tamne nijanse: nose se sjajila. Ovaj kultni proizvod vraća se u modernoj verziji, a razliku od ljepljivih, teških formula iz prošlosti, ova nova generacija sjajila je hidratizirajuća i spektakularna.​

Tome u prilog idu i posve jasni podaci: TikTokov hashtag #Y2KFashion broji milijune pregleda, a beauty brendovi lansiraju kolekcije inspirirane tom erom s modernim, veganskim i dakako cruelty-free formulama koje zadovoljavaju današnje etičke standarde. Milenijalci, ali i oni stariji tako se vraćaju svojoj mladosti, a Gen Z otkriva tu eru kroz društvene mreže i glazbene spotove koji su je definirali.​

Donose i proziran, 'dijamantni' sjaj s efektom zrcala koji su imale i omiljene modne ikone poput Taylor Swift i Sabrine Carpenter na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja.

Na velikom showu Victoria's Secreta anđelice su također nosile baby pink i soft nude glossy lips koji su postali ogroman hit. Zendaya, Coco Jones, Sydney Sweeney i Simone Biles također su u posljednje vrijeme prigrlile nude sjenila kao svoj signature look.​

Ovakva sjajila imaju i nekoliko dodatnih 'pluseva': rezultiraju trenutačno punijim usnama zahvaljujući peptidima, ali i primjerice mentolu koji sadržavaju određeni proizvodi, dok im hijaluronska kiselina pruža vlagu i čini ih mekima. Nadalje, svjetlucavi završetak usnama daje efekt većeg volumena, a odlično izgleda samostalno ili ako ga nanesemo preko omiljenog ruža.

Za pravi Y2K efekt započnite s olovkom za usne u nude nijansi. Nježno ocrtajte konturu usana, po potrebi lagano prelazeći preko prirodne linije, posebno oko 'Kupidonovog luka' - baš u stilu sestara Kardashian s početka milenija. Zatim nanesite sjajilo za usne na sredinu usana i razmažite prema van - odmah izgledaju punije.​

Što se tiče ostatka make upa, možete nanijeti smudgy crnu olovku za grunge vibru, zatim ružičasto rumenilo za svježiji, mladenački izgled lica i mrvicu svjetlucavog highlightera na vrhu nosa i jagodicama za 'dewy skin' završnicu​.

Revival 2000-ih više nije samo nostalgija - to je čitav pokret koji redefinira ljepotu i modu ove godine. Od glossy usana do metalik dodataka, Y2K estetika uspješno dokazuje nepredvidljiv karakter modnih trendova.