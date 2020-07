Ambrozija i(li) korona: Otežano dišete, kašljete ili ne osjećate mirise? Masku obavezno navucite...

S obzirom na to da koronavirus napada dišni sustav, neki od simptoma zaraze slični su simptomima prehlade ili gripe, a na popisu znakova koji mogu ukazivati na Covid-19 su nalaze se i neki rjeđi simptomi koji znaju biti čak i bizarni. Kolovoz je mjesec najintenzivnije cvatnje ambrozije, a njena pelud stvarat će probleme za oko 30 posto građana Hrvatske. Simptomi alergije su brojni, a neki vas mogu i dovesti u zabludu da vas je pogodila najeksponiranija bolest današnjice

No uzrok ovome ne mora biti koronavirus, jer isti su simptomi vrlo česti i kod alergijske bolesti donjih dišnih putova .

No za gubitak osjeta mirisa ne mora vam se virus nastaniti u dišni sustav, jer iste probleme može izazvati i pelud ambrozije. Smanjenje ili čak potpuni nestanak osjeta njuha, jedan je od znakova alergijske bolesti gornjeg dijela dišnog sustava, kao i grlobolja, koja se također nalazi na popisu uobičajenih simptoma Covida.

No nisu samo virusi i alergeni pokretači ovih simptoma, pogotovo onih u donjem dijelu respiratornog sustava. To mogu biti i fizički napor, emocionalni stres, izlaganje hladnom zraku, visoki stupanj vlage u zraku, duhanski dim ili boravak u prašnjavom prostoru.

Kašalj je karakterističan i za gripu i prehladu, ali kod Covida se može očekivati pojačavanje simptoma u trenutku kad bi ono kod gripe ili obične gripe već počeli slabiti. Simptomi alergije traju znatno duže nego što je to kod uobičajenih infekcija dišnih putova, ili se ponavljaju, što također može dovesti u zabludu da je riječ o Covidu. Dvojbu je moguće riješiti primjenom odgovarajućih ljekova za alergiju.

Neka su istraživanja pokazala prisutnost konjuktivitisa ili ružičastog oka u 1 do 3 posto oboljelih od Covid-19. Ovo nije uobičajen pokazatelj Cavida, ali bi moglo biti dodatni signal da se javite svom liječniku, osobito ako imate i druge simptome poput vrućice, kašlja i kratkog daha.

Kako si pomoći kod alergije na ambroziju i peludi

Jedna biljka ambrozije sadrži oko 200 cvjetova i proizvodi do osam milijuna peludnih zrnaca koji se šire oko kilometar uokrug biljke. Može se prenositi na udaljenost i do 100 kilometara, a alergijske se reakcije mogu pojaviti već pri koncentraciji od 20 do 30 peludnih zrnaca u kubičnom metru zraka.

Ako ste alergični na ambroziju, socijalno distanciranje neće vam pomoći, ali situaciju vam kod izlazaka iz kuće može olakšati nošenje maske. Ured za zdravstvo Grada Zagreba za osobe alergične na pelud ima još neke savjete koji bi mogli pomoći: