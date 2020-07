Ovo su svi do sada poznati simptomi koronavirusa; neki oponašaju običnu prehladu, drugi su ogledalo gripe, a nekolicina njih je zaista bizarna

Iako nam se može činiti kako traje već godinama, s novim smrtonosnim koronavirusom borimo se oko pola godine, kad se iz kineskog grada Wuhana počeo širiti svijetom. Znanstvenici svakodnevno mukotrpno rade na razotkrivanju misterija vezanih uz ovog smrtonosnog napadača, a saznanja koja su u međuvremenu prikupili o samom virusu i bolesti COVID-19 koju izaziva razlikuju se ponešto od onih s početka izbijanja globalne pandemije u ožujku

'Mislimo da je prosječni period inkubacije kraći. Sada je to pet do sedam dana, a ponekad može biti duži', kaže Scaffner.

Gubitak osjetila mirisa možemo lako testirati sami pomoću gumenih bombona. Ako mirisi iz stražnjeg dijela usta dolaze do nazofarinksa (gornjeg dijela ždrijela) i nosne šupljine, i možete razlučiti različite okuse poput naranče i limuna, osjetilo mirisa vam dobro funkcionira.

Kad bi pitanje bilo koja je to bolest pronašla načina da tijelo napadne na najčudnije i najrazličitije načine, odgovor bi sigurno bio Covid-19. Čini se kako SARS-CoV-2 može prodrijeti do gotovo svih važnih organa u ljudskom tijelu, a pored toga zgrušava krv, često na vrlo opasne načine, napada osjetilo mirisa, oči pa čak i kožu.

'Vrlo je važno da ljudi ovo shvate, jer ih još uvijek puno vjeruje da ne moraju nositi masku ako nisu bolesni', kaže Shaffner i dodaje kako je to s novim saznanjima nerazumno ponašanje.

I ovo je još jedno saznanje do kojega se u međuvremu došlo pa se za razliku od početka korona-krize sada vjeruje da maske doista mogu pružiti zaštitu i onom tko je nosi i drugima.

'Možemo se osjećati savršeno dobro i voditi ovaj razgovor sjedeći za stolom jedno nasuprot drugome, ali niti ja vama mogu dokazati da nemam virus, niti vi možete to dokazati meni', kaže Schaffner novinarki CNN-a i dodaje kako je to jedino objašnjenje zašto svi trebaju nositi maske.

Što se zapravo događa? Virus stvara sitne krvne ugruške u najmanjim krvnim žilama u stopalima, a dok stručnjaci u obojenim prstima ne vide razlog za uzbunu, zabrinjava ih otkriće da Covid-19 zgrušava krv po cijelom tijelu.

Krvne ugruške različitih veličina liječnici su pronalazili po cijelom tijelu, čak i kod mladih i zdravih ljudi. Ti se ugrušci često nalaze u udovima, iz kojih mogu dospjeti u pluća, srce, bubrege i jetru. Kad dospiju u neki od ovih organa uzrokuju upalu, imunološke komplikacije, pa čak i smrtonosne ili slabije moždane udare i plućnu emboliju.

'Čini se da virus stvara lokalni upalni odgovor koji dovodi do nekih od trombotičkih događaja. To se događa zbog izravnog djelovanja virusa na same arterije', rekao je u nedavnom intervjuu za CNN dr. Sean Wangerter, šef odjela za vaskularnu kirurgiju u bolnici Health's Good Samaritan Hospital medicinskog centra u Westchesteru.

Znakovi potencijalnog ugruška u udovima uključuju neobičnu mekoću ili bol, crveni ili plavi tonus u tom području, toplinu, svrbež ili grčeve u donjem dijelu potkoljenice ili noge. Bol u prsima, vrtoglavica, teži kašalj ili otežano disanje mogu biti znak da se ugrušak premjestio u pluća ili srce.

Ružičasto oko

Ranija istraživanja iz Kine, Južne Koreje i drugih dijelova svijeta otkrila su da od 1 do 3 posto oboljelih od Covid-19 ima konjuktivitis, poznat i pod nazivom ružičasto oko.

Ovo vrlo zarazno stanje izazvano virusom upala je očne spojnice, odnosno tankog, prozirnog sloja tkiva kojeg nazovamo konjuktiva, a koji prekriva bjeloočnicu i unutrašnjost kapka.