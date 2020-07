Dermatologinja otkriva kako pripremiti kožu za boravak na plaži, koji zaštitni faktor koristiti i na što paziti prilikom odabira preparata za sunčanje

Stigli su nam topli dani, a mnogi su se već odvažili na kupanje i sunčanje, s kojim dolaze i određene neželjene posljedice te mjere opreza kojih bismo svi trebali biti svjesni. Sunce je glavni izvor vitamina D, ključnog za zdravlje, ali može biti itekako opasno ako se ne ponašamo odgovorno. Kako adekvatno pripremiti kožu za boravak na plaži, koji zaštitni faktor odabrati, u kojoj mjeri sunce može oštetiti kožu i na što paziti prilikom odabira preparata za sunčanje, za tportal je otkrila dermatologinja i predsjednica udruge Zdravi pod suncem, doc.dr.sc. Sanja Poduje

Mnogi korištenje preparata sa zaštitnim faktorom povezuju s odlaskom na plažu, no dermatolozi uvijek iznova ponavljaju važnost njihova korištenja cijele godine. Činjenica je da smo skidanjem u kupaće kostime direktno izloženi sunčevim zrakama, no tijekom ljetnih mjeseci na oprezu treba biti i prilikom svakodnevnog izbivanja iz kuće, odlaska na posao, u trgovinu ili šetnju.

Osim antioksidanata koji se uzimaju putem tableta, važnu ulogu u zaštiti imaju oni aplicirani direktno na kožu, poput vitamina C i E, polifenola i flavonoida iz biljaka.

Koža se na jak utjecaj UV zraka priprema i postepenim izlaganjem uz pravilnu fotoprotekciju jer se time sprječava pojava crvenila i opeklina, ali i alergija na sunce, zadnjih godina iznimno učestalih.

'Kao dermatolozi uvijek preporučujemo veći SPF faktor, a to znači 30 i 50, koji pružaju veću zaštitu od UVB zračenja. S obzirom na to da većina nas ne nanosi dovoljnu količinu kreme na tijelo te da se zaštitna uloga kreme smanjuje, uvijek je bolje koristiti one s većim zaštitnim faktorom, osim osoba izrazito tamne puti, tzv. fototipa IV, koje mogu koristiti i kreme s manjim zaštitnim faktorom. Za djecu, čija je koža puno osjetljivija, uvijek preporučujemo maksimalan zaštitni faktor', naglašava dermatologinja.

Koliko često je potrebno nanositi kremu sa zaštitnim faktorom

Ako uskoro planirate skoknuti na more, imajte na umu to da kremu sa zaštitnim faktorom nije dovoljno nanijeti samo jednom.

'Prije odlaska na plažu pravilno se namažemo pola sata prije izlaganja suncu, a izbor kreme ovisit će o našoj koži. S obzirom na to da se sredstva za fotoprotekciju odstranjuju kupanjem, brisanjem te znojenjem, potrebno ih je tijekom boravka na plaži ponovo nanijeti. Osim krema za sunčanje, preporučuje se dodatna zaštita u vidu boravka u hladu, nošenja kapa i šešira, a odlazak na plažu trebao bi biti ujutro do 11 sati i poslijepodne poslije 16 sati tijekom ljeta', upozorava dr. Poduje.