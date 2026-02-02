Osjećate se loše i bez energije: Ovaj 'zlatni' sastojak podiže hormon sreće

Ovaj prirodni zaslađivač sadrži prebiotičke spojeve koji hrane dobre bakterije u vašem trbuhu. Zašto je to bitno za raspoloženje? Zato što upravo te bakterije sudjeluju u proizvodnji serotonina, poznatog kao 'hormon sreće'. Zdrava crijeva doslovno znače - sretniji mozak .

Stopira kortizol: Med pomaže održati stabilnu razinu šećera u krvi. To sprječava nagle padove energije koji inače potiču tijelo da luči kortizol (hormon stresa). Manje kortizola znači manje razdražljivosti i tjeskobe .

Osim što je fin, med djeluje na tijelo na nekoliko načina.

Čisti mozak: Bogat je antioksidansima (polifenolima) koji smanjuju oksidativni stres. To je ključno jer oksidativni stres može uzrokovati onaj osjećaj 'mentalne magle', umora i bezvoljnosti.

Gasi upale: Kronična upala u tijelu tihi je ubojica dobrog raspoloženja. Protuupalni spojevi u medu pomažu metabolizmu serotonina da radi kako treba.