Osjećate se loše i bez energije: Ovaj 'zlatni' sastojak podiže hormon sreće

D.A.M.

02.02.2026 u 22:00

Med
Med
Kada nas pritisnu rokovi, loše vijesti ili jednostavno onaj težak osjećaj 'sivog' dana, zdrava prehrana obično je zadnja stvar na koju mislimo. No, stručnjaci tvrde da upravo tada izbor namirnica igra ključnu ulogu. Dobra vijest? Ne morate tražiti egzotične bobice ili skupe suplemente. Rješenje se vjerojatno već nalazi na vašoj polici, riječ je o medu

Ovaj prirodni zaslađivač sadrži prebiotičke spojeve koji hrane dobre bakterije u vašem trbuhu. Zašto je to bitno za raspoloženje? Zato što upravo te bakterije sudjeluju u proizvodnji serotonina, poznatog kao 'hormon sreće'. Zdrava crijeva doslovno znače - sretniji mozak.

Kako med pobjeđuje stres?

Osim što je fin, med djeluje na tijelo na nekoliko načina.

Stopira kortizol: Med pomaže održati stabilnu razinu šećera u krvi. To sprječava nagle padove energije koji inače potiču tijelo da luči kortizol (hormon stresa). Manje kortizola znači manje razdražljivosti i tjeskobe.

Čisti mozak: Bogat je antioksidansima (polifenolima) koji smanjuju oksidativni stres. To je ključno jer oksidativni stres može uzrokovati onaj osjećaj 'mentalne magle', umora i bezvoljnosti.

Gasi upale: Kronična upala u tijelu tihi je ubojica dobrog raspoloženja. Protuupalni spojevi u medu pomažu metabolizmu serotonina da radi kako treba.

med je dobro kombinirati s proteinima, zdravim mastima i vlaknima
med je dobro kombinirati s proteinima, zdravim mastima i vlaknima Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Na ovo treba paziti

Premda je ljekovit, med je i dalje šećer, pa vrijedi pravilo: manje je više. Nutricionisti preporučuju jednu do dvije čajne žličice dnevno. Nemojte ga jesti samog. Kombinirajte ga s proteinima, zdravim mastima ili vlaknima (npr. u grčkom jogurtu, zobenoj kaši ili uz orašaste plodove). Tako ćete dodatno stabilizirati energiju. Birajte sirovi ili minimalno obrađeni med jer on zadržava one dragocjene enzime koji se gube industrijskom preradom. Stoga, idući put kad osjetite da tonete u stres, umjesto za čokoladom, posegnite za žličicom ovog tekućeg zlata

Osjećate se loše i bez energije: Ovaj 'zlatni' sastojak podiže hormon sreće
