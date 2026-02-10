Jedan potez je ključan: Evo što napraviti u veljači za bujan cvat ruža cijelo ljeto

Posao koji obaviti u njezi ruža penjačica u veljači bitno će odrediti uspješnost njihovog rasta tijekom ljeta
Ruže penjačice imaju reputaciju zahtjevnih biljaka, no istina je daleko jednostavnija. Ne traže stalnu pažnju, već pravi zahvat u pravo vrijeme. Bez njega lako izgube formu, snagu i obilje cvjetova. A to se najčešće događa upravo zato što se preskoči ono najvažnije – rezidba u kasnoj zimi.
Zašto je veljača presudna
Veljača je posljednji trenutak prije nego ruže krenu u novi ciklus rasta. Biljka je još u stanju mirovanja, bez lišća koje zaklanja pogled, pa je struktura grana jasna i pregledna. Rezidba u ovom razdoblju potiče snažniji rast, bolju cirkulaciju zraka i, ono najvažnije, bogatije cvjetanje.
Što rezidba zapravo znači
Ovdje nije riječ o radikalnom rezanju, već o promišljenom oblikovanju. Prvi korak je uklanjanje suhih, oštećenih i bolesnih grana. Zatim se ostavlja nekoliko najjačih izboja koji će nositi biljku kroz sezonu, dok se bočni izbojci skraćuju kako bi se potaknulo stvaranje novih pupova. Ruža tako dobiva prostor, energiju i jasnu strukturu.
Mali zahvat, veliki učinak
Rezultati ovog kratkog veljačkog rituala vide se vrlo brzo. Ruže postaju zdravije, prozračnije i znatno raskošnije u cvatu. Umjesto rijetkih cvjetova, dobivate punu, bujnu biljku koja dominira vrtom cijelo ljeto.
Rezidba ruža nije samo vrtni posao, nego i dio sporijeg, svjesnijeg odnosa prema prostoru u kojem živimo. Nekoliko poteza sada znači manje problema kasnije, i više trenutaka za uživanje, bez dodatnog truda.
Dakle, ako imate ruže penjačice, veljača je vaša prilika da im osigurate bitan prostor za ispunjavanje njihovog punog potencijala za nikad ljepši vrt cijelo ljeto.