SADA JE PRAVO VRIJEME

Jedan potez je ključan: Evo što napraviti u veljači za bujan cvat ruža cijelo ljeto

L.M.B

10.02.2026 u 14:51

Ruže
Ruže Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Posao koji obaviti u njezi ruža penjačica u veljači bitno će odrediti uspješnost njihovog rasta tijekom ljeta

Ruže penjačice imaju reputaciju zahtjevnih biljaka, no istina je daleko jednostavnija. Ne traže stalnu pažnju, već pravi zahvat u pravo vrijeme. Bez njega lako izgube formu, snagu i obilje cvjetova. A to se najčešće događa upravo zato što se preskoči ono najvažnije – rezidba u kasnoj zimi.

vezane vijesti

Zašto je veljača presudna

Veljača je posljednji trenutak prije nego ruže krenu u novi ciklus rasta. Biljka je još u stanju mirovanja, bez lišća koje zaklanja pogled, pa je struktura grana jasna i pregledna. Rezidba u ovom razdoblju potiče snažniji rast, bolju cirkulaciju zraka i, ono najvažnije, bogatije cvjetanje.

Ruže
Ruže Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Što rezidba zapravo znači

Ovdje nije riječ o radikalnom rezanju, već o promišljenom oblikovanju. Prvi korak je uklanjanje suhih, oštećenih i bolesnih grana. Zatim se ostavlja nekoliko najjačih izboja koji će nositi biljku kroz sezonu, dok se bočni izbojci skraćuju kako bi se potaknulo stvaranje novih pupova. Ruža tako dobiva prostor, energiju i jasnu strukturu.

Mali zahvat, veliki učinak

Rezultati ovog kratkog veljačkog rituala vide se vrlo brzo. Ruže postaju zdravije, prozračnije i znatno raskošnije u cvatu. Umjesto rijetkih cvjetova, dobivate punu, bujnu biljku koja dominira vrtom cijelo ljeto.

Ruže
Ruže Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Rezidba ruža nije samo vrtni posao, nego i dio sporijeg, svjesnijeg odnosa prema prostoru u kojem živimo. Nekoliko poteza sada znači manje problema kasnije, i više trenutaka za uživanje, bez dodatnog truda.

Dakle, ako imate ruže penjačice, veljača je vaša prilika da im osigurate bitan prostor za ispunjavanje njihovog punog potencijala za nikad ljepši vrt cijelo ljeto.

Evo što morate znati o sirevima i vinu Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAVRŠEN KROJ

SAVRŠEN KROJ

Stoje kao salivene: Ove haljine iz Zare dokaz su da ne morate potrošiti bogatstvo
ALEN RUŽIĆ

ALEN RUŽIĆ

Novi ministar izgubio je skoro 100 kilograma u pet godina - bez radikalnih dijeta
NOSIVE uz SVE

NOSIVE uz SVE

Udobne kao papuče, a izgledaju svjetski: Ove cipele bit će najveći hit na zagrebačkoj špici

najpopularnije

Još vijesti