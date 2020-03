Osam beauty tretmana kojima možete skratiti vrijeme kod kuće, a koje ste se oduvijek bojali probati

Sigurno vam je teško palo kada vam je vaša frizerka rekla da zatvara salon, a kozmetičarka vam otkazala manikuru i depilaciju, no nema razloga da tugujete. Sve te tretmane možete napraviti i sami, ukoliko se prethodno dobro pripremite

Ogulite stopala

The best time to do Baby Foot peel is when you're homebound for an indefinite number of days. For anyone unfamiliar with the cult-favorite Japanese drugstore product, it's an extreme exfoliator that leaves feet soft and smooth — you could say like a baby's. Baby Foot works by sticking your feet into plastic booties that are filled with a gel infused with 17 fruit extracts that exfoliate and moisturize skin at the same time. After letting your feet marinate for an hour and then rinsing the gel off, your skin won't instantly start peeling. But in a few days, your feet are going to look like they're covered in dried up Elmer's glue. Expect to find shreds of skin in random places like your bed, in your slippers, and on the kitchen floor. Gross, but intriguing? A couple days of weirdness is worth it. When I tired Baby Foot, my skin was super velvety once it stopped shedding.

Potamnite ten

Spray tan je posljednjih godina postao vrlo popularan među Hrvaticama, jer osim što je puno zdraviji od prženja na suncu ili u solariju, preplanuli ten je moguće postići u svega nekoliko minuta. No, sada kad su saloni ljepote zatvoreni, vi ponovno imate bijele noge? Ništa zato, postoje načini da postignete lijepi preplanuli ten i kod kuće. U drogerijama postoje brojni losioni za samotamnjenje koje je potrebno nanijeti nakon tuširanja nekoliko dana zaredom. Losion za samotamnjenje dobro utrljajte u kožu poput običnog hidratantnog losiona za tijelo i postupak ponoviti svaku večer prije spavanja. Za tri do četiri dana primijetit ćete ogromnu razliku. Postoje i raznorazne kapi za samotamnjenje koje je za isti učinak potrebno pomiješati s običnim losionom i/ili kremom za lice.

Obojajte kosu

Mnoge žene izbjegavaju same bojati kosu zbog straha da je ne unište ili dobiju potpuno pogrešnu boju. No, sada je vrijeme da se odvažite i na to. Čak i ako se boja ispere, požuti ili bude pretamna, sve će to vaš frizer ispraviti jednom kada izađete iz karantene. Bacite oko na video i proučite kako obojati kosu korak po korak.