Ona je nova kraljica osvetničke mode: Sa vintage haljinom malo toga je ostavila mašti

Crna, duga, pripijena i potpuno prozirna, Diorova haljina s dugim rukavima i prepoznatljivim pletivom koje na gornjem dijelu tvori točkasti raster, a zatim prelazi u chevron motiv prema suknji i rukavima, glazbenicu Lily Allen učinila je glavnom zvijezdom londonske premijere.

Njezin prozirni materijal otkrio je crne gaćice niskog struka, čime je naglasila 'golu' estetiku bez dodatnog nakita ili slojeva koji bi umanjili dramu kroja.​

Arhivski Dior

Model je arhivski Christian Dior iz kolekcije jesen/zima 1999. godine, nastale pod kreativnim vodstvom Johna Galliana, a look je za Lily osigurao londonski vintage butik Nordic Poetry, poznat po radu s pop zvijezdom Charli XCX i darkerskom modnom ikonom Gabriette.

Detalj da je riječ o Gallianovoj eri objašnjava i avangardnu kombinaciju 'crochet-knit' prozirnosti i senzualne siluete, tipične za kraj devedesetih u Dioru.​