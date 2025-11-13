LILY ALLEN

Ona je nova kraljica osvetničke mode: Sa vintage haljinom malo toga je ostavila mašti

I. B.

13.11.2025 u 07:57

Lily Allen
Lily Allen Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
Lily Allen sinoć je u Londonu izazvala pravu malu modnu buru u potpuno prozirnoj vintage Dior haljini koja savršeno igra na temu osvetničkog odijevanja, dok prati premijeru predstave 'The Hunger Games: On Stage'

Crna, duga, pripijena i potpuno prozirna, Diorova haljina s dugim rukavima i prepoznatljivim pletivom koje na gornjem dijelu tvori točkasti raster, a zatim prelazi u chevron motiv prema suknji i rukavima, glazbenicu Lily Allen učinila je glavnom zvijezdom londonske premijere.

Njezin prozirni materijal otkrio je crne gaćice niskog struka, čime je naglasila 'golu' estetiku bez dodatnog nakita ili slojeva koji bi umanjili dramu kroja.​

Lily Allen
Lily Allen Izvor: Profimedia / Autor: Can Nguyen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arhivski Dior

Model je arhivski Christian Dior iz kolekcije jesen/zima 1999. godine, nastale pod kreativnim vodstvom Johna Galliana, a look je za Lily osigurao londonski vintage butik Nordic Poetry, poznat po radu s pop zvijezdom Charli XCX i darkerskom modnom ikonom Gabriette.

Detalj da je riječ o Gallianovoj eri objašnjava i avangardnu kombinaciju 'crochet-knit' prozirnosti i senzualne siluete, tipične za kraj devedesetih u Dioru.​

Lily Allen
Lily Allen Izvor: Profimedia / Autor: Jeff Moore, PA Images / Alamy / Profimedia

Allen je look zaokružila podignutom frizurom s opuštenim, messy teksturama pramenova i karakterističnim šiškama, ostavljajući fokus na grafici haljine i čistim linijama siluete. Cipele s platformom pojačale su vertikalnu liniju i naglasile usku, rastezljivu siluetu haljine do poda.​

Izlazak u ovoj haljini dolazi neposredno nakon što je serijom javnih pojavljivanja prigrlila osvetničko odijevanje, uključujući i provokativan dvodijelni, gotovo goli look na ovogodišnjim CFDA nagradama.

Njezine modne poteze brojni povezuju s recentnim glazbenim poglavljem i razlazom sa zvijezdom serije 'Stranger Things' glumcem Davidom Harbourom, pa se ovaj Dior tren definira kao kulminacija njezina samouvjerenog modnog narativa.​

