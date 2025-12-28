Efektan kaput ukrao show: Vanna servirala blagdanski glamur u Splitu

Vanna je na splitskoj Pjaci ove nedjelje, u sklopu adventskog koncerta koji je započeo u 19 sati, oduševila publiku ne samo bezvremenskim hitovima već i dramatičnim zimskim modnim izdanjem koje je savršeno odgovaralo blagdanskoj atmosferi grada.

Pod svjetlima Pjace, okružena bendom i entuzijastičnom publikom, pojavila se u elegantnom, dugom kaputu od sjajne, metalizirane tkanine u nijansama bež i zlata. Taj kaput, s vidljivim reljefnim uzorkom , međutim, nije bio jedini efektan komad njezina scenskog izdanja.

Na glavi je nosila šešir u izražajnom ljubičastom tonu, koji je djelovao kao hrabri kontrast metaliziranim tonovima odjeće, unoseći notu igre i zimskog šarma. Ta kombinacija šešira i kaputa evocirala je retro glamur, dok su donji dio outfita činile visoke, bijele čizme do koljena. ​

Cijeli nastup na Pjaci, dijelu Adventa u Splitu, bio je prožet toplinom zajedništva, a Vannin outfit dodatno je pojačao tu magiju.