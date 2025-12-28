KAKAV STAJLING

Efektan kaput ukrao show: Vanna servirala blagdanski glamur u Splitu

I. B.

28.12.2025 u 22:06

Vanna na splitskoj Pjaci
Vanna na splitskoj Pjaci Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Vanna je posljednja zvijezda u nizu koja je ovog adventa nastupila na splitskoj Pjaci, a to je učinila u blagdanskom izdanju kojim su dominirali statement komadi

Vanna je na splitskoj Pjaci ove nedjelje, u sklopu adventskog koncerta koji je započeo u 19 sati, oduševila publiku ne samo bezvremenskim hitovima već i dramatičnim zimskim modnim izdanjem koje je savršeno odgovaralo blagdanskoj atmosferi grada.

vezane vijesti

Pod svjetlima Pjace, okružena bendom i entuzijastičnom publikom, pojavila se u elegantnom, dugom kaputu od sjajne, metalizirane tkanine u nijansama bež i zlata. Taj kaput, s vidljivim reljefnim uzorkom, međutim, nije bio jedini efektan komad njezina scenskog izdanja.

Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
  • Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
  • Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
  • Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
  • Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
  • Vanna nastupila na splitskoj Pjaci
    +11
Vanna nastupila na splitskoj Pjaci Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na glavi je nosila šešir u izražajnom ljubičastom tonu, koji je djelovao kao hrabri kontrast metaliziranim tonovima odjeće, unoseći notu igre i zimskog šarma. Ta kombinacija šešira i kaputa evocirala je retro glamur, dok su donji dio outfita činile visoke, bijele čizme do koljena. ​

Cijeli nastup na Pjaci, dijelu Adventa u Splitu, bio je prožet toplinom zajedništva, a Vannin outfit dodatno je pojačao tu magiju.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAVRŠENA ALTERNATIVA

SAVRŠENA ALTERNATIVA

Zaboravite na smeđu: Komadi od brušene kože u ovoj nijansi novi su hit
TAKO UPEČATLJIVe

TAKO UPEČATLJIVe

Haljine o kojima bruji cijeli modni svijet: Ona je najtraženija dizajnerica među kraljevskim damama
IZDUŽUJU FIGURU

IZDUŽUJU FIGURU

Ove laskave hlače iz Zare nosit ćete godinama, a koštaju manje od 26 eura

najpopularnije

Još vijesti