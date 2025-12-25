Omiljeni blagdan: Zašto Božić svake godine slavimo 25. prosinca?

Božić je postao sinonim za obiteljsko okupljanje, toplinu doma i darivanje. Toliko je popularan da se često zaboravlja kako u kršćanskoj teologiji najvažniji blagdan zapravo nije rođenje, već uskrsnuće - Uskrs. Pa kako je onda Božić postao omiljeniji i zašto ga slavimo baš na datum o kojem u Bibliji nema ni spomena?

Povijest nas vodi u Rim u 4. stoljeće. U to vrijeme, carstvo je još uvijek bilo većinski pogansko, a 25. prosinca bio je iznimno važan dan, jer se slavilo rođenje boga Sunca. Bio je to dan zimskog solsticija, kada dani ponovno postaju duži, simbolizirajući pobjedu svjetla nad tamom.