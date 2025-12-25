Omiljeni blagdan: Zašto Božić svake godine slavimo 25. prosinca?

Iako je najvažniji kršćanski blagdan Uskrs, Božić je postao globalni fenomen koji danas slave i vjernici i oni koji to nisu. No, priča o tome kako je odabran datum rođenja Krista fascinantna je mješavina poganskih običaja, crkvene politike i astronomije
Božić je postao sinonim za obiteljsko okupljanje, toplinu doma i darivanje. Toliko je popularan da se često zaboravlja kako u kršćanskoj teologiji najvažniji blagdan zapravo nije rođenje, već uskrsnuće - Uskrs. Pa kako je onda Božić postao omiljeniji i zašto ga slavimo baš na datum o kojem u Bibliji nema ni spomena?
Povijest nas vodi u Rim u 4. stoljeće. U to vrijeme, carstvo je još uvijek bilo većinski pogansko, a 25. prosinca bio je iznimno važan dan, jer se slavilo rođenje boga Sunca. Bio je to dan zimskog solsticija, kada dani ponovno postaju duži, simbolizirajući pobjedu svjetla nad tamom.
Suočena s masovnom popularnošću ovog poganskog festivala, Crkva je povukla mudar strateški potez. Datum Isusova rođenja određen je prema predaji da se Isus utjelovio i umro isti dan kada je Bog završio stvaranje svijeta - 25. ožujka. Devet mjeseci nakon toga je 25. prosinca, dan Isusova rođenja. Crkva je smatrala da je taj dan prikladan za slavljenje rođenja jer se od tog dana noć skraćuje, a dan povećava.
Umanjenica riječi Bog u Hrvatskoj je Božić, a preuzeta je kao naziv blagdana i zapravo označava dan na koji se rodio mali Bog, odnosno Isus. Na engleskom se kaže Christmas i skraćenica je sintagme Christ’ mass, odnosno Kristova misa.
Inače, zanimljivo je da je Crkva je tek 1691. godine prihvatila 1. siječnja kao Novu godinu, a sve do tada početkom nove godine smatrao se 25. prosinca, dan Isusova rođenja.
Izgubljeni smisao u moru poklona
Iako je Božić duboko ukorijenjen u vjeri, posljednjih desetljeća pretvorio se u komercijalizirani spektakl. U utrci za savršenim poklonima, bogatom trpezom i raskošno okićenim domom, temeljne vrijednosti - zajedništvo, poniznost i mir - često se izgube putem.
I dok je u prošlosti slavlje započinjalo 40 dana prije Božića, 11. studenog, te se taj period zvao ‘četrdeset dana svetog Martina’, danas to razdoblje traje tek četiri tjedna i naziva se došašćem ili adventom. Tada se izrađuje adventski vijenac, koji se plete od zimzelenih grančica, tako da nema početka ni kraja i predstavlja vječnost. U četiri nedjelje došašća pali se jedna po jedna svijeća, dok se na sam Božić upale sve četiri.
Danas je Božić postao univerzalan obiteljski blagdan. Odlazak na polnoćku, pjevanje tradicionalnih pjesama i darivanje postali su dio mnogih života, neovisno o vjerskom uvjerenju. No, dok slažete poklone pod bor, vrijedi se sjetiti da su i Isusu darove donijela sveta tri kralja, ali kao simbolički čin pokore, a ne kao glavni smisao slavlja. Prava bit Božića ostaje u slavljenju nade i zajedništva s onima koje volimo.