Njihova je sezona: Isprobajte ovaj neodoljivi jesenski recept s gljivama lisičarkama

Lisičarke su poznate kao gljive odlične za pripremu brojnih ukusnih jela, a poput šampinjona, poznate su po tome što imaju i visoku nutritivnu vrijednost

Osim bitnim prehrambenim vlaknima, lisičarke su bogate vitaminima A,B i C, antioksidansima i brojnim mineralima poput kalija, kalcija, željeza i cinka. Sezona lisičarki traje od lipnja do studenog, posebice kraj ljeta i jesen (od sredine kolovota do kraja listopada), stoga je idealno vrijeme da ih uključite u svoju prehranu, a navedeno možete učiniti pripremom ukusnih tartleta uz kremu od češnjaka.

Tartleti od lisičarki s kremom od češnjaka

Potrebni sastojci