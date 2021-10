Ni ona nije odoljela najpoželjnijoj frizuri sezone: Selena Gomez skratila je duge uvojke i oduševila novim izgledom

'Wow', rekli su gotovo svi kada su ugledali najnoviju Seleninu objavu na TikToku. Naime, pjevačica je u novom videu pokazala potpuno novi izgled; duge, opuštene uvojke zamijenila je s kratki, elegantnim bobom

I dok je cilj Seleninog videa na TikToku bila promocija serije 'Only Murders in the Building' u kojoj glumi 29-godišnja glumica, ono što je obožavateljima najviše zapelo za oko bili je njezina nova frizura koja joj doista odlično pristaje. 'Izgledaš tako dobro s kratkom frizurom, Selena', 'Ti doista možeš imati bilo kakvu frizuru,' bili su neki komentari kojima su obožavatelji pohvalili ovu njezinu promjenu.