Nećete vjerovati koliko je bio težak top koji je nosila zvijezda 'Wednesday'

Jenna Ortega, najpoznatija po ulozi 'Wednesday', privukla je ogromnu pozornost na crvenom tepihu dodjele nagrada Emmy, noseći dramatičan top ukrašen draguljima, s modne piste iz prve kolekcije Sarah Burton za Givenchy

Neobična kreacija bila je izrađena u potpunosti od prevelikih dragulја u apstraktnoj konstrukciji koja stvara iluziju strateški postavljenih niti dragulja koji vise s Jenninog vrata.

Umjesto opuštenih hlača s kojima je top bio stiliziran na modnoj pisti, 22-godišnja glumica ga je uparila s prilagođenom crnom suknjom s visokim prorezom za večer. Ortegin stilist Enrique Melendez nedavno se pojavio u Jess Lucero podcastu Plus One kako bi otkrio detalje o odvažnom Jenninom izgledu, podijelivši vrlo specifičan zahtjev koji je ona postavila kada se noć završila.

Melendez je otkrio da je top težio 'dobrih 10-15 kilograma nastavljajući: 'Zamislite to sve na svojoj koži'. Jenna mu je kasnije nakon dodjele rekla: 'Enrique, volim te, ali možemo li sljedeći put napraviti nešto praktičnije?'

