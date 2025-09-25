Nećete vjerovati koliko je bio težak top koji je nosila zvijezda 'Wednesday'

Jenna Ortega, najpoznatija po ulozi 'Wednesday', privukla je ogromnu pozornost na crvenom tepihu dodjele nagrada Emmy, noseći dramatičan top ukrašen draguljima, s modne piste iz prve kolekcije Sarah Burton za Givenchy
Neobična kreacija bila je izrađena u potpunosti od prevelikih dragulја u apstraktnoj konstrukciji koja stvara iluziju strateški postavljenih niti dragulja koji vise s Jenninog vrata.
Umjesto opuštenih hlača s kojima je top bio stiliziran na modnoj pisti, 22-godišnja glumica ga je uparila s prilagođenom crnom suknjom s visokim prorezom za večer.
Ortegin stilist Enrique Melendez nedavno se pojavio u Jess Lucero podcastu Plus One kako bi otkrio detalje o odvažnom Jenninom izgledu, podijelivši vrlo specifičan zahtjev koji je ona postavila kada se noć završila.
Melendez je otkrio da je top težio 'dobrih 10-15 kilograma nastavljajući: 'Zamislite to sve na svojoj koži'.
Jenna mu je kasnije nakon dodjele rekla: 'Enrique, volim te, ali možemo li sljedeći put napraviti nešto praktičnije?'
'Top je stvarao pritisak na njezinoj ključnoj kosti', dodao je.
Inače, Jenna Ortega nije sama u svojoj avanturi 'dizanja utega' na crvenom tepihu.
Pridružuje se tako Rihanni, koja je nosila oko 25 kilograma težak Guo Pei plašt na Met Gali 2015. i Glen Close, čija je haljina za Oscare 2019. od Caroline Herrere težila oko 19 kilograma!
U svakom slučaju, u samo nekoliko godina, zvijezda hit serije 'Wednesday' dokazala je kako je nova modna ikona koja uživa u modnim pustolovinama na crvenom tepihu.