Dnevni horoskop za 12. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Mjesec u suprotnom znaku stavlja odnose u prvi plan — jasno se vidi što u njima napreduje, a što stagnira. U ljubavi izbjegavajte krajnosti: ni žrtve koje vas troše, ni izjave koje zatvaraju vrata. Karijera danas nije u prvom planu i nije potrebno to mijenjati — neki dani su za ljude, ne za posao. Usmjerite se prema onome što vas puni.