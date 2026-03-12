ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 12. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

12.03.2026 u 00:00

Ovnovi i Ribe imaju povoljan vjetar — jedni zbog Venerina ulaska u njihov znak, drugi zbog Sunčeve i Marsove snage u vlastitom — dok Bikovi, Djevice i Vodenjaci najviše profitiraju od mirnog, metodičnog pristupa.

Jarci i Škorpioni prolaze zahtjevnijim jutrom, ali poslijepodne donosi olakšanje i jasniji pogled. Blizanci, Lavovi i Vage danas daju prednost odnosima pred karijerom, što je u skladu s tonom dana. Rakovi i Strijelci završavaju dan s osjećajem da se nešto tiho, ali sigurno slaže na mjesto.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

