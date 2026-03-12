Dnevni horoskop za 12. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovnovi i Ribe imaju povoljan vjetar — jedni zbog Venerina ulaska u njihov znak, drugi zbog Sunčeve i Marsove snage u vlastitom — dok Bikovi, Djevice i Vodenjaci najviše profitiraju od mirnog, metodičnog pristupa.
Ovan
Venerin ulazak u vaš znak donosi više samopouzdanja, više magnetizma i više lakoće u kontaktu s ljudima nego što ste imali proteklih tjedana. U ljubavi je trenutak za iskrenost i inicijativu, ali bez žurbe jer Merkurova retrogradnost lako iskrivljuje poruke koje šaljete. Na poslu pregledajte sve dogovore i obveze — jedan previđen detalj može se skupo naplatiti. Četvrtak završava mirno i to je dobar znak.
Bik
Dan je prikladan za sređivanje svega što je čekalo — financije, dogovori, administrativne obaveze koje su se nakupile. U ljubavi Venerin prijelaz u Ovna donosi malo brži tempo nego što vam odgovara, pa otvoreno recite partneru što vam treba umjesto da se prilagođavate. Na poslu je poslijepodne produktivnije od jutra — pričuvajte energiju. Svaku važniju odluku ostavite za sutra kada će slika biti jasnija.
Blizanci
Retrogradni Merkur savjetuje temeljitost umjesto brzine — dan je za dovršavanje zaostalih obaveza, ne za pokretanje novih projekata koji zahtijevaju precizne dogovore. U ljubavi jedna spontana, topla gesta ima više težine od niza dugih objašnjenja. Popodne je mentalno svježije pa ga iskoristite za zadatke koji traže koncentraciju. Večer ostavite bez plana.
Rak
Jupiterov direktni hod u vašem znaku polako mijenja perspektivu — više prostora u mislima, manje težine u odlukama. U ljubavi se vraća osjećaj sigurnosti koji je nedostajao — ne analizirajte ga, samo ga prihvatite. Na poslu su ideje dobre, ali ih provjerite s nekim pouzdanim prije nego ih iznesete. Večer je namijenjena dobrom društvu i opuštenom razgovoru.
Lav
Mjesec u suprotnom znaku stavlja odnose u prvi plan — jasno se vidi što u njima napreduje, a što stagnira. U ljubavi izbjegavajte krajnosti: ni žrtve koje vas troše, ni izjave koje zatvaraju vrata. Karijera danas nije u prvom planu i nije potrebno to mijenjati — neki dani su za ljude, ne za posao. Usmjerite se prema onome što vas puni.
Djevica
Merkurova retrogradnost danas upire prstom prema zdravlju i svakodnevnim navikama — ako tijelo nešto poručuje, vrijedi ga poslušati. Na poslu je dan za sređivanje i doradu, a ne za nova obećanja ili pokretanje inicijativa. U ljubavi je moguć manji nesporazum koji prolazi bez posljedica ako mu ne dodajete težinu. Jutarnji mir zlatna je podloga za sve što slijedi.
Vaga
Venerin odlazak iz suprotnog znaka mijenja dinamiku u vezama — manje ogledanja u drugome, više vlastite jasnoće o tome što zaista želite. U karijeri je četvrtak prikladan za zatvaranje tjednih obaveza, ne za nova pokretanja. Budite financijski oprezni jer Merkurova retrogradnost voli neočekivane troškove. Prema sebi budite bar upola nježni koliko ste prema drugima.
Škorpion
Jutro je intenzivnije jer Mjesec kvadrira Veneru i Saturn — u ljubavi i financijama mogu iskočiti teme koje niste planirali. Ono što vas pogađa je stvarno, ali ne nužno i trajno, pa se suzdržite od brzih reakcija. U karijeri zatvorite sve što je otvoreno jer nedovršene obaveze troše energiju i kad mirujete. Poslijepodne donosi lakši dah i prostor za odmor.
Strijelac
Kako Mjesec napušta vaš znak i ulazi u Jarca, jutarnja lakoća prelazi u prizemljujući, ozbiljniji ton. U ljubavi je to dobrodošlo — uvodi razgovor o onome što zaista gradite, a ne samo o onome što trenutno osjećate. Karijera traži metodičan pristup bez preskakanja koraka. Popodne je produktivnije od jutra — strpite se.
Jarac
Mjesec u vašem znaku donosi jasnoću i nestrpljenje prema svemu što oduzima energiju bez povratka. U ljubavi ta direktnost može biti osvježavajuća, ali pazite da ne prijeđe u distanciranost koja udaljava umjesto da približava. Na poslu je jutro zlatno za sve što traži fokus i analitičnost. Kvadrat s Venerom podsjeća da ni čvrstoća nije uvijek vrlina.
Vodenjak
Merkurova retrogradnost danas je manje ometajuća nego proteklih dana. U ljubavi provjerite jeste li dobro razumjeli nešto što vam je rečeno jer kontekst zna biti drukčiji od pretpostavljenog. Karijera nudi mirno, usredotočeno jutro bez iznenađenja. Prema večeri javlja se potreba za vlastitim prostorom i tišinom — dajte si je bez grižnje savjesti.
Ribe
Sunce i Mars u vašem znaku daju više energije i prisutnosti nego inače, ali Merkur retrogradan usporava provedbu — ideje su žive, ali realizacija traži odmjerenost. U ljubavi osjetite tuđe raspoloženje i bez izgovorene riječi — koristite tu sposobnost mudro. Na poslu je dan za kreativne zadatke koji ne ovise o tuđoj potvrdi. Ponesite tu energiju prema vikendu.
Jarci i Škorpioni prolaze zahtjevnijim jutrom, ali poslijepodne donosi olakšanje i jasniji pogled. Blizanci, Lavovi i Vage danas daju prednost odnosima pred karijerom, što je u skladu s tonom dana. Rakovi i Strijelci završavaju dan s osjećajem da se nešto tiho, ali sigurno slaže na mjesto.
