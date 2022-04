Mirisna, meka i tako sočna: Ovo je najbolji recept za neizostavnu pincu koji uspijeva svaki put

Mirisna, meka i tako sočna, pinca je nezaobilazan slatki dodatak svakog uskrsnog stola. Priprema zahtijeva nešto vremena i malo više truda, no vjerujte, već prvi zalogaj uvjerit će vas da se sve uloženo itekako isplati

Za najsočniju tradicionalnu pincu, sirnicu ili pogaču - kako god je zvali - potrebni su dobar recept, kvalitetni sastojci, ali i nekoliko malih, ali itekako korisnih trikova. Prilikom pripreme pince važno je pridržavati se uvriježenog pravila za dizana tijesta, a to je da svi sastojci moraju biti sobne temperature. U suprotnom neće biti meka i sočna.

Iako ga mnogi nazivaju sirnica, u ovom kolaču nema sira, a taj naziv potječe od tradicije prema kojoj su domaćice nekada umjesto kvasca za izradu koristile ukiseljeno, usireno tijesto. Jednom kada je gotova, možete je posuti i granuliranim šećerom.

U pincu možete dodati i suho voće, a najpopularnije su grožđice. No dok su takvi dodaci doista stvar ukusa, ono što ne bi trebao izostaviti ribane su korice limuna i naranče koje će dati prekrasnu aromu i miris.

Prilikom pripreme pince treba se voditi onim 'manje je više', no to ne vrijedi kada je riječ o kvascu. Naime tijesto za pincu je dosta masno pa treba povećati količinu kvasca jer on inače ne podnosi dobro veće količine masnoće, alkohola i šećera. Također, nakon što pomiješate sve sastojke i dobijete meko tijesto iznimno je važno dobro ga izraditi i izmijesiti. Kako se radi o poprilično dugom poslu, slobodno si ga olakšajte upotrebom miksera.

Potrebni sastojci:

500 g glatkog brašna

3 cijela jaja

2 žumanjka

1,5 dcl mlijeka

4 velike žlice šećera

mahuna vanilije

velika žlica likera od ruže

ribana korica jedne naranče

ribana korica jednog limuna

120 g maslaca

prstohvat soli

vrećica praška za pecivo

1,5 g svježeg kvasca

žumanjak i šećer za premaz

Priprema:

Rastopite maslac i ostavite ga da se ohladi. Mlijeko umlačite, a zatim dodajte žličicu brašna i šećera te izmrvite kvasac u njega i pustite da se digne.

U zdjeli prvo pomiješajte suhe sastojke, brašno i prašak za pecivo. Istucite posebno jaja i žumanjke sa šećerom te dodajte naribane korice limuna i naranče i sastruganu vaniliju. Dodajte suhe sastojke jajima i dobro izmiješajte te ulijte mlijeko s kvascem, uz rastopljeni maslac i liker od ruže, a zatim miksajte dok ne dobijete glatko i mekano tijesto.

Tijesto izvadite iz zdjele te dobro premijesite rukama kako biste izbili zrak. Ostavite ga pokrivenog na toplom dok se ne udvostruči.

Kad se tijesto udvostruči, ponovo ga premijesite i podijelite na dva dijela. Oblikujte ga u kuglu i ostavite pokrivenog na toplom da se ponovo digne, najbolje preko noći.

Kad se tijesto digne, nožem zarežite križ u njemu kako biste dobili oblik pince i premažite ga jajetom te pospite kristal šećerom. Pecite oko 30 minuta na 160 stupnjeva (probajte čačkalicom je li pečeno). Još vruću pincu zamotajte u čistu kuhinjsku krpu i ostavite da se hladi na kuhinjskoj rešetki.