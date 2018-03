Minijaturni bikini jedva je ukrotio raskošne obline najpoznatije plus size ljepotice

Plus size ljepotica Ashley Graham izazivala je uzdahe na plaži u Miamiju gdje je snimala najnoviju modnu kampanju za vlastitu liniju bikinija koju je osmislila za poznati brend kupaćih kostima Swimsuits for All. Putena ljepotica plijenila je pažnju u nekoliko kupaćih kostima, a u centru pažnje i ovog puta su se našle Ashleyine raskošne obline koje uvijek ponosno ističe

Najuspješnijoj plus size ljepotici Ashley Graham ponovno je pošlo od ruke ostaviti javnost bez daha. Slavna ljepotica jedini je plus size model koji je dospio na Forbesovu listu top 10 najplaćenijih modela svijeta sa zaradom od 5,5 milijuna dolara i to s razlogom.

Putena ljepotica, poznata po svojim raskošnim oblinama i prirodnoj ljepoti, osvanula je na plaži u Miamiju u nekoliko izazovnih kupaćih kostima, a riječ je o kupaćim kostimima iz najnovije kolekcije brenda Swimsuits for All s potpisom Ashley Graham. Plus size ljepotica zagolicala je maštu slučajnim prolaznicima, pozirajući na pješčanoj plaži u izazovnim kupaćim kostimima koji su otkrili sve čari njezinih zanosnih oblina. Upravo je zahvaljujući svojim oblinama slavna ljepotica izgradila zavidnu karijeru, unatoč zlim jezicima i preprekama na koje je naišla u modnoj industriji.