Meghan Markle poput moderne Audrey Hepburn, a Kate Middleton kao da je posudila odjeću od bake

Kada se u javnosti pojavi vojvotkinja od Cambridgea ili pak vojvotkinja od Sussexa, modni stručnjaci zadovoljno trljaju ruke, no kada se Kate Middleton i Meghan Markle pojave zajedno, onda je to pravi modni dvoboj koji se sad već tradicionalno secira do posljednjeg detalja. Unatoč novopečenoj tituli vojvotkinje, Meghan je svojim osvježavajućim stilom već prestigla šogoricu, a ništa drugačije nije bilo ni posljednjeg puta, s obzirom na to da je svojim izborom stajlinga bacila Kate u drugi plan

Kate Middleton, princ William, Meghan Markle i princ Harry pridružili su se kraljici Elizabeti II na misnom slavlju u Westminsterskoj opatiji i svečanoj ceremoniji povodom proslave stote godišnjice Kraljevskih zračnih snaga. Proslavi je prisustvovao sam politički i kraljevski vrh, uključujući britansku premijerku Theresu May.

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton, koja se unatoč još uvijek aktualnom porodiljnom dopustu odlučila pridružiti ostatku kraljevske obitelji, nije pokazala puno inovativnosti kada je moda u pitanju. Lijepa vojvotkinja odabrala je identičnu haljinu s potpisom modne kuće Alexander Mcqueen koju je ranije nosila nekoliko puta - na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle, na krštenju svoje kćerkice Charlotte u srpnju 2015. te na proslavi kraljičina 90. rođendana prije dvije godine.

Nema ništa loše u tome što Kate štedi na budžetu, no imati model haljine u tri različite boje, i to onaj koji podsjeća na haljinu iz bakinog ormara, nije mudar potez. Haljinu u stilu kaputa upotpunila je šeširom s potpisom dizajnera Seana Barretta, klasičnim bež štiklama na špic s potpisom modne kuće Gianvitto Rossi, clutch torbicom i velikim statement brošem.

Za razliku od svoje novopečene šogorice, Meghan Markle svakom svom stajlingu pristupa s velikom dozom opreza. Lijepa vojvotkinja od Sussexa već je nebrojeno puta dokazala da posjeduje zavidno modno znanje, a unatoč modnim savjetnicima koje posjeduju obje vojvotkinje, Meghan u svaki stajling unese dašak svog stila. Svaka njezina odjevna kombinacija odiše modernom elegancijom te je pravo osvježenje u obilju dosadnih i uniformiranih stajlinga na kraljevskom dvoru.