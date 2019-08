Margot Robbie ne prestaje briljirati: Sve je očarala u haljini brenda za kojim luduju modne ovisnice

Nakon svečane londonske premijere, glumačka postava novog Tarantinova filma 'Once Upon a Time in Hollywood' svratila je u njemačku prijestolnicu gdje su nakon dnevnog druženja s predstavnicima medija u večernjim satima prošetali crvenim tepihom

Proslavljeni redatelj i scenarist Quentin Tarantino s glumačkom postavom svog novog, devetog filma trenutno se nalazi na europskoj turneji. Nakon filmske premijere u Londonu, glumački trojac Brad Pitt, oskarovac Leonardo DiCaprio i australska zvijezda Margot Robbie zaputili su se u Berlin, a posebnu pozornost na crvenom tepihu i ovoga je puta osigurala slavna 29-godišnja glumica.

Nakon svečanog izdanja u Londonu kreiranog haljinom grčkog stila i s potpisom brenda Oscar de la Renta, Margot Robbie na berlinskom crvenom tepihu ovoga je puta prošetala u raskošnoj, maslinasto zelenoj haljini za koju je zaslužan popularan francuski brend Jacquemus.

S tankim naramenicama, naglašenim dekolteom i detaljem minijaturnih gumba, raskošna haljina s potpisom Jacquemus pokazala se punim pogotkom, a kao za mnogobrojna svečana izdanja Margot Robbie i za posljednje u nizu zaslužna je slavna stilistica i bivša asistentica Anne Wintour, Kate Young.