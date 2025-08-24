TREBA PRIPAZITI

Ljetni alarm za vlasnike pasa: Upozorenje na potencijalno smrtonosan rizik

D.A.M.

24.08.2025 u 21:46

Trovanje vodom češće se javlja tijekom toplijih, ljetnih mjeseci
Trovanje vodom češće se javlja tijekom toplijih, ljetnih mjeseci Izvor: EPA / Autor: JOSE COELLO
Veterinari upozoravaju vlasnike pasa na potencijalno smrtonosni rizik ovog ljeta. Dok obitelji hrle na plaže i bazene sa svojim četveronožnim prijateljima, upozoravaju se na manje poznatu, ali potencijalnu životnu opasnost

Dr. Aimee Warner, veterinarka u Waggelu, objasnila je da u rijetkim slučajevima igranje u vodi može dovesti do potrebe za medicinskom pomoći u roku od nekoliko sati. Premda je to vrlo rijetko, vlasnici bi trebali biti svjesni toga, prema dr. Warner. Radi se o trovanju vodom, koje se može dogoditi kada psi popiju prekomjerne količine vode u kratkom razdoblju, snižavajući razinu natrija u krvi na izuzetno niske razine.

Za razliku od dehidracije, koja raste sporo, trovanje vodom može biti kobno u roku od nekoliko sati ako se ne liječi, upozorila je veterinarka.

Retriveri su posebno osjetljivi

'Nije iznenađujuće vidjeti slučajeve trovanja vodom ljeti, posebno nakon plivanja ili dugotrajnog igranja u vodi. Mnogi vlasnici bi željeli da njihovi psi piju više vode kada je vruće, što je u redu, ali nisu svjesni da prebrzo ispijanje previše vode može biti opasno', napominje veterninarka. Navela je pet scenarija visokog rizika kojih bi svaki vlasnik psa trebao biti svjestan, uključujući dulje plivanje i igru ​​u vodi.

Nakon povraćanja psu nemojte odmah hraniti niti mu dati vode po volji, već mu ponudite male količine obične vode
Nakon povraćanja psu nemojte odmah hraniti niti mu dati vode po volji, već mu ponudite male količine obične vode Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Psi koji provode sate u vodi skupljajući igračke, skupljajući vodu iz crijeva za vodu ili igrajući se u plitkim bazenima mogu slučajno unijeti otrovne sastojke. 'Retriveri i pasmine koje vole vodu posebno su osjetljive. Njihova ljubav prema igri u vodi može preopteretiti prirodne regulatorne sustave njihovog tijela', istaknula je.

Također je upozorila da se ne smije piti klorirana voda iz bazena, bočata jezerska voda ili slana voda, što može biti 'veći problem', jer će kemikalije ili sol utjecati na razinu natrija. Nakon intenzivne tjelovježbe ili šetnji po vrućem vremenu, psi mogu brzo gutati vodu kako bi se rashladili, ali preporučila je davanje malih, čestih količina, a ne neograničenih količina. Jurnjava za prskalicama ili grickanje crijeva također je zabavno za većinu pasa, ali to također može dovesti do gutanja puno vode u kratkom vremenu.

Kemikalije iz bazena i drugi toksini u vodi mogu biti štetni za pse
Kemikalije iz bazena i drugi toksini u vodi mogu biti štetni za pse Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Peta situacija na koju treba obratiti pozornost, prema dr. Warneru, jest da psi kompulzivno piju kada su pod stresom ili su anksiozni, posebno u novim okruženjima poput plaža ili kampiranja. 'Bihevioralno pijenje, u kombinaciji s uzbuđenjem i fizičkom aktivnošću, stvara savršene uvjete za opijenost vodom', rekla je.

Prekomjerno slinjenje, mučnina, povraćanje i gubitak koordinacije su rani simptomi na koje treba obratiti pozornost unutar jednog do dva sata. Psi mogu izgledati letargično ili zbunjeno, boreći se s održavanjem ravnoteže tijekom normalnih aktivnosti. Otežano disanje, blijede desni i napuhnut trbuh signaliziraju rastuću opasnost. Psi mogu pokazivati ​​staklaste oči, slabost ili kolaps, što, upozorila je, ukazuje na ozbiljnu neravnotežu elektrolita koja zahtijeva hitnu intervenciju. Svaki pas koji pokazuje bilo koji od ovih znakova mora odmah primiti hitnu veterinarsku pomoć. Povišeni kreveti, rashladne prostirke ili zasjenjena područja pomažu psima da reguliraju temperaturu bez pretjeranog pijenja.

Trovanje vodom je rijetka komplikacija koja se javlja kada psi (ili ljudi) piju prekomjerne količine vode
Trovanje vodom je rijetka komplikacija koja se javlja kada psi (ili ljudi) piju prekomjerne količine vode Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

