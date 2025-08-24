Ljetni alarm za vlasnike pasa: Upozorenje na potencijalno smrtonosan rizik

Veterinari upozoravaju vlasnike pasa na potencijalno smrtonosni rizik ovog ljeta. Dok obitelji hrle na plaže i bazene sa svojim četveronožnim prijateljima, upozoravaju se na manje poznatu, ali potencijalnu životnu opasnost

Dr. Aimee Warner, veterinarka u Waggelu, objasnila je da u rijetkim slučajevima igranje u vodi može dovesti do potrebe za medicinskom pomoći u roku od nekoliko sati. Premda je to vrlo rijetko, vlasnici bi trebali biti svjesni toga, prema dr. Warner. Radi se o trovanju vodom, koje se može dogoditi kada psi popiju prekomjerne količine vode u kratkom razdoblju, snižavajući razinu natrija u krvi na izuzetno niske razine.

Za razliku od dehidracije, koja raste sporo, trovanje vodom može biti kobno u roku od nekoliko sati ako se ne liječi, upozorila je veterinarka. Retriveri su posebno osjetljivi 'Nije iznenađujuće vidjeti slučajeve trovanja vodom ljeti, posebno nakon plivanja ili dugotrajnog igranja u vodi. Mnogi vlasnici bi željeli da njihovi psi piju više vode kada je vruće, što je u redu, ali nisu svjesni da prebrzo ispijanje previše vode može biti opasno', napominje veterninarka. Navela je pet scenarija visokog rizika kojih bi svaki vlasnik psa trebao biti svjestan, uključujući dulje plivanje i igru ​​u vodi.

Psi koji provode sate u vodi skupljajući igračke, skupljajući vodu iz crijeva za vodu ili igrajući se u plitkim bazenima mogu slučajno unijeti otrovne sastojke. 'Retriveri i pasmine koje vole vodu posebno su osjetljive. Njihova ljubav prema igri u vodi može preopteretiti prirodne regulatorne sustave njihovog tijela', istaknula je. Također je upozorila da se ne smije piti klorirana voda iz bazena, bočata jezerska voda ili slana voda, što može biti 'veći problem', jer će kemikalije ili sol utjecati na razinu natrija. Nakon intenzivne tjelovježbe ili šetnji po vrućem vremenu, psi mogu brzo gutati vodu kako bi se rashladili, ali preporučila je davanje malih, čestih količina, a ne neograničenih količina. Jurnjava za prskalicama ili grickanje crijeva također je zabavno za većinu pasa, ali to također može dovesti do gutanja puno vode u kratkom vremenu.