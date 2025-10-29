NAJLJEPŠA HRVATICA

Lijepa 23-godišnja Zagrepčanka Ema Helena Vičar nova je Miss Hrvatske

L.M.B.

29.10.2025 u 22:34

Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Večeras je održan izbor za Miss Hrvatske, a pobjedu je odnijela Ema Helena Vičar, 23-godišnjakinja koja trenutno studira u Monaku

Zagrepčanka Ema Helena Vičar slavila je natjecanju Miss Hrvatske i odnijela laskavu titulu najljepše Hrvatice.

vezane vijesti

Miss Hrvatske 2025.

Najljepšom je proglašena u kategoriji 15 kandidatkinja te će našu zemlju predstavljati 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Prva pratilja je Jana Biondić.

Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
  • Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
  • Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
  • Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
  • Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
  • Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025.
    +10
Ema Helena Vičar pobjednica je natjecanja Miss Hrvatske 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Ema Helena ima 23 godine. Rodom je iz Zagreba, a trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing te je osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.

Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom. 'Cilj mi je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske', izjavila je lijepa Ema Helena.

Sustav odabira

Sustav odabira pobjednice temeljio se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski su ušle u TOP 8 finalistica. Kategorije kroz koje su se djevojke natjecale, tijekom priprema u hotelu Sport u Ivanić-Gradu i Hotelu Pullman u Zagrebu, te borile za ulazak u završnicu samog finala bile su intervju, sport, talent, top model, head-to-head challenge i multimedija.Jana Biondić, Marinka Andraković, Zara Hurtić i Andrea Bošnjak plasirale su se direktno putem kategorija talent, multimedija, top model i intervju, dok su Izabela Šporčić, Martina Blažević, Ivana Krajina i Ema Helena Vičar zaslužile svoju ulaznicu u TOP 8 prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, uzimajući u obzir rezultate iz kategorije intervju i prvog izlaska u večernjim haljinama Nikolina wedding store.

Top 8 finalistica nastavilo je borbu prema kruni Miss Hrvatske u večernjim haljinama dizajnerice Marine Lacković Larie te odgovorima na pitanja stručnog ocjenjivačkog suda među kojima su bili Tihana Harapin Zalepugin, Lucija Begić, 71.World Sporta, Tomislava Dukić, Miss Hrvatske 2023., Ivana Delač, Borna Šegulin, Maja Gnjidić Verdecchia, Christian Larss Kreković, Vivian Jurković, Neb Chupin, Lino Marić, Karla Rimac, Davor Lugarić, Danijela Bačmaj, Željko Stilinović, te Iva Loparić Kontek, vlasnica licence i direktorica Direkcije Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

U finalu, koje je vodio Davor Garić, nastupili su grupa Baruni i Sandi Cenov, a Sandi je premijerno na izboru 30. Miss Hrvatske predstavio pjesmu "Zadnja". 30. izbor za Miss Hrvatske su uveličale Anica Martinović Kovač Miss Hrvatske 1995 i prva pratilj Miss Svijeta, Maja Nikolić Miss Hrvatske 2012, Lana Gržetić Miss Hrvatske 2013, Antonija Gogić Bračulj Miss Hrvatske 2014, Tea Mlinarić Miss Hrvatske 2017, Katarina Mamić Miss Hrvatske 2019.

Novoizabrana Miss Hrvatske Ema Helena sada kreće u opsežne pripreme za svjetski izbor Miss World, koji okuplja preko 130 missica iz cijelog svijeta. Našu missicu sada čekaju brojni intervjui, snimanja i društveno korisne aktivnosti u sklopu projekta “Beauty with a Purpose”-Ljepota sa svrhom, te intenzivne pripremekoje uključuju javne nastupe, treninge i edukacije. Pred njom je uzbudljivo razdoblje predstavljanja Hrvatske ljepote, kulture i tradicije na globalnoj pozornici s ciljem da pokaže da istinska ljepota dolazi iz znanja, karaktera i srca koje nosi ljubav prema svojoj zemlji.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TAKO JE CHIC

TAKO JE CHIC

Prelijepa suknja iz Zare spasit će vas u mnogim situacijama, a izgleda daleko skuplje
JESENSKI LOOK

JESENSKI LOOK

Princeza Charlene iznenadila novom frizurom: Sijede više ne skriva
OPREZ!

OPREZ!

Ove dodatke prehrani nikad nemojte kombinirati s magnezijem

najpopularnije

Još vijesti