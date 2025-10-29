Lijepa 23-godišnja Zagrepčanka Ema Helena Vičar nova je Miss Hrvatske

Najljepšom je proglašena u kategoriji 15 kandidatkinja te će našu zemlju predstavljati 73. Miss World festivalu , najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Prva pratilja je Jana Biondić.

Ema Helena ima 23 godine. Rodom je iz Zagreba, a trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing te je osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.

Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom. 'Cilj mi je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske', izjavila je lijepa Ema Helena.

Sustav odabira

Sustav odabira pobjednice temeljio se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski su ušle u TOP 8 finalistica. Kategorije kroz koje su se djevojke natjecale, tijekom priprema u hotelu Sport u Ivanić-Gradu i Hotelu Pullman u Zagrebu, te borile za ulazak u završnicu samog finala bile su intervju, sport, talent, top model, head-to-head challenge i multimedija.Jana Biondić, Marinka Andraković, Zara Hurtić i Andrea Bošnjak plasirale su se direktno putem kategorija talent, multimedija, top model i intervju, dok su Izabela Šporčić, Martina Blažević, Ivana Krajina i Ema Helena Vičar zaslužile svoju ulaznicu u TOP 8 prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, uzimajući u obzir rezultate iz kategorije intervju i prvog izlaska u večernjim haljinama Nikolina wedding store.

Top 8 finalistica nastavilo je borbu prema kruni Miss Hrvatske u večernjim haljinama dizajnerice Marine Lacković Larie te odgovorima na pitanja stručnog ocjenjivačkog suda među kojima su bili Tihana Harapin Zalepugin, Lucija Begić, 71.World Sporta, Tomislava Dukić, Miss Hrvatske 2023., Ivana Delač, Borna Šegulin, Maja Gnjidić Verdecchia, Christian Larss Kreković, Vivian Jurković, Neb Chupin, Lino Marić, Karla Rimac, Davor Lugarić, Danijela Bačmaj, Željko Stilinović, te Iva Loparić Kontek, vlasnica licence i direktorica Direkcije Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

U finalu, koje je vodio Davor Garić, nastupili su grupa Baruni i Sandi Cenov, a Sandi je premijerno na izboru 30. Miss Hrvatske predstavio pjesmu "Zadnja". 30. izbor za Miss Hrvatske su uveličale Anica Martinović Kovač Miss Hrvatske 1995 i prva pratilj Miss Svijeta, Maja Nikolić Miss Hrvatske 2012, Lana Gržetić Miss Hrvatske 2013, Antonija Gogić Bračulj Miss Hrvatske 2014, Tea Mlinarić Miss Hrvatske 2017, Katarina Mamić Miss Hrvatske 2019.

Novoizabrana Miss Hrvatske Ema Helena sada kreće u opsežne pripreme za svjetski izbor Miss World, koji okuplja preko 130 missica iz cijelog svijeta. Našu missicu sada čekaju brojni intervjui, snimanja i društveno korisne aktivnosti u sklopu projekta “Beauty with a Purpose”-Ljepota sa svrhom, te intenzivne pripremekoje uključuju javne nastupe, treninge i edukacije. Pred njom je uzbudljivo razdoblje predstavljanja Hrvatske ljepote, kulture i tradicije na globalnoj pozornici s ciljem da pokaže da istinska ljepota dolazi iz znanja, karaktera i srca koje nosi ljubav prema svojoj zemlji.