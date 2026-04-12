Krumpir iz pećnice bit će puno hrskaviji ako prije pečenja napravite ovo

Pečeni krumpir jedno je od onih jela koje gotovo svi vole, ali da bi ispao doista hrskav izvana i mekan iznutra, ključ nije samo u temperaturi pećnice nego i u jednom jednostavnom koraku prije pečenja
Mnogi krumpir samo narežu, začine i stave u pećnicu, nadajući se najboljem rezultatu. Iako tako može ispasti sasvim solidno, razlika između prosječnog i zaista odličnog pečenog krumpira često se krije u pripremi prije nego što uopće dođe na lim.
Naime, mnogi kuhari preporučuju da se krumpir prije pečenja kratko prokuha ili barem prelije vrućom vodom. Taj korak omekšava površinu krumpira, što kasnije u pećnici pomaže stvaranju one poželjne, zlatne i hrskave korice.
Zašto ovaj trik djeluje
Kad se vanjski sloj krumpira lagano opusti i omekša, tijekom pečenja lakše se stvara neravna površina koja se bolje zapeče. Upravo ti sitni rubovi i nepravilnosti daju najviše hrskavosti, dok unutrašnjost ostaje mekana i pahuljasta.
Još bolji rezultat dobiva se ako se nakon kratkog kuhanja krumpir dobro ocijedi i lagano protrese u loncu. Tako se rubovi dodatno razmrve, što je jedan od najboljih trikova za savršeno pečen krumpir.
Važna je i masnoća
Nakon toga krumpir treba staviti na lim s dobro zagrijanim uljem ili masnoćom. Ako hladan krumpir stavite na hladan lim, korica se neće razviti tako brzo i rezultat će biti manje dojmljiv.
Za dodatnu aromu mogu se dodati ružmarin, češnjak, timijan ili mljevena paprika, no osnova svega i dalje ostaje dobra priprema prije pečenja.
Malo truda, velika razlika
Ovaj brzinski korak prije pečenja često radi najveću razliku. Krumpir će biti osjetno hrskaviji, izgledat će primamljivije i imati onu teksturu zbog koje pečeni krumpir lako postaje najbolji dio ručka.
Zato, ako želite da vam krumpir iz pećnice ovaj put uspije bolje nego inače, nemojte ga samo narezati i ubaciti u pećnicu. Najprije napravite ovaj mali trik, rezultat će se itekako osjetiti.