Krumpir iz pećnice bit će puno hrskaviji ako prije pečenja napravite ovo

Mnogi krumpir samo narežu, začine i stave u pećnicu, nadajući se najboljem rezultatu. Iako tako može ispasti sasvim solidno, razlika između prosječnog i zaista odličnog pečenog krumpira često se krije u pripremi prije nego što uopće dođe na lim.

Naime, mnogi kuhari preporučuju da se krumpir prije pečenja kratko prokuha ili barem prelije vrućom vodom. Taj korak omekšava površinu krumpira, što kasnije u pećnici pomaže stvaranju one poželjne, zlatne i hrskave korice.

Zašto ovaj trik djeluje

Kad se vanjski sloj krumpira lagano opusti i omekša, tijekom pečenja lakše se stvara neravna površina koja se bolje zapeče. Upravo ti sitni rubovi i nepravilnosti daju najviše hrskavosti, dok unutrašnjost ostaje mekana i pahuljasta.

Još bolji rezultat dobiva se ako se nakon kratkog kuhanja krumpir dobro ocijedi i lagano protrese u loncu. Tako se rubovi dodatno razmrve, što je jedan od najboljih trikova za savršeno pečen krumpir.