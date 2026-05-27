Tajna produktivnijeg dana krije se u večernjoj rutini: Zašto biste večeras trebali ranije pod poplun

Svi znamo onaj osjećaj kada nakon napornog dana planiramo sutrašnji trening, no kada dođe vrijeme za vježbanje, energija nam je na nuli. Ako se često borite s pronalaskom motivacije za tjelovježbu, rješenje možda nije u novim tenisicama ili skupljoj teretani nego: ranijem odlasku u krevet

Znanstvenici su u opsežnoj studiji otkrili fascinantnu poveznicu između vremena kada odlazimo na spavanje i naše motivacije za kretanjem sljedećeg dana.

Istraživanje je pokazalo jasan obrazac: osobe koje prakticiraju raniji odlazak na počinak bilježe znatno više tjelesne aktivnosti od 'noćnih ptica'. Zanimljivo je da su brojke prilično konkretne. Sudionici koji su išli na spavanje oko 21 sat vježbali su u prosjeku čak pola sata duže od onih koji su ostajali budni do 1 ujutro, te 15 minuta duže od onih koji su u krevet odlazili oko 23 sata.

Ono što ovu studiju čini posebno zanimljivom jest činjenica da ova računica vrijedi čak i kada osobe spavaju jednak broj sati. Čini se da nije važna samo dužina sna, već i sam tajming kada našem tijelu dozvoljavamo odmor.

Sinhronizacija biološkog sata Zašto se ovo događa? Stručnjaci objašnjavaju da ranije spavanje pomaže u sinhronizaciji našeg biološkog sata. Kada ranije legnemo, tijelo bolje regulira razinu energije, poboljšava nam se raspoloženje i smanjuje osjećaj teškog umora koji nas inače sprječava da nakon posla obujemo tenisice. Znanstvenici su primijetili još jedan ohrabrujući podatak – čak i ako svoju uobičajenu naviku spavanja pomaknete za samo 30 do 60 minuta ranije (uz zadržavanje istog trajanja sna), šanse da ćete sljedeći dan srušiti svoje osobne rekorde u vježbanju značajno rastu.