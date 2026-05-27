Tajna produktivnijeg dana krije se u večernjoj rutini: Zašto biste večeras trebali ranije pod poplun

D.A.M.

27.05.2026 u 20:20

Novo istraživanje pokazuje da se fizička aktivnost može jednostavno povećati tako da legnemo ranije
Svi znamo onaj osjećaj kada nakon napornog dana planiramo sutrašnji trening, no kada dođe vrijeme za vježbanje, energija nam je na nuli. Ako se često borite s pronalaskom motivacije za tjelovježbu, rješenje možda nije u novim tenisicama ili skupljoj teretani nego: ranijem odlasku u krevet

Znanstvenici su u opsežnoj studiji otkrili fascinantnu poveznicu između vremena kada odlazimo na spavanje i naše motivacije za kretanjem sljedećeg dana.

Istraživanje je pokazalo jasan obrazac: osobe koje prakticiraju raniji odlazak na počinak bilježe znatno više tjelesne aktivnosti od 'noćnih ptica'. Zanimljivo je da su brojke prilično konkretne. Sudionici koji su išli na spavanje oko 21 sat vježbali su u prosjeku čak pola sata duže od onih koji su ostajali budni do 1 ujutro, te 15 minuta duže od onih koji su u krevet odlazili oko 23 sata.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Ono što ovu studiju čini posebno zanimljivom jest činjenica da ova računica vrijedi čak i kada osobe spavaju jednak broj sati. Čini se da nije važna samo dužina sna, već i sam tajming kada našem tijelu dozvoljavamo odmor.

Tjelovježba tijelo 'troši', a san ga gradi i obnavlja Izvor: Promo fotografije / Autor: Magnific

Sinhronizacija biološkog sata

Zašto se ovo događa? Stručnjaci objašnjavaju da ranije spavanje pomaže u sinhronizaciji našeg biološkog sata. Kada ranije legnemo, tijelo bolje regulira razinu energije, poboljšava nam se raspoloženje i smanjuje osjećaj teškog umora koji nas inače sprječava da nakon posla obujemo tenisice.

Znanstvenici su primijetili još jedan ohrabrujući podatak – čak i ako svoju uobičajenu naviku spavanja pomaknete za samo 30 do 60 minuta ranije (uz zadržavanje istog trajanja sna), šanse da ćete sljedeći dan srušiti svoje osobne rekorde u vježbanju značajno rastu.

Ako vam nedostaje vremena ili motivacije za kretanje, upravo bi raniji odlazak na spavanje mogao biti ključna prekretnica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Yuri Arcurs peopleimages.com

Kako lakše zaspati ranije?

Ako ste navikli na kasne noćne sate, naglo pomicanje rasporeda može biti izazovno. Pokušajte početi s malim koracima. Izračunajte kada se morate probuditi, odbrojite 7 do 8 sati unazad i počnite se pripremati za spavanje barem pola sata prije tog termina.

Također, toplo tuširanje neposredno prije odlaska u krevet pokazalo se kao odličan trik jer prirodno spušta temperaturu tijela i signalizira mozgu da je vrijeme za gašenje sustava. Pokušajte večeras ugasiti ekrane malo ranije - vaše sutrašnje, energičnije 'ja' bit će vam zahvalno.

Bez dovoljno kvalitetnog sna tijelo ne može do kraja 'naplatiti' trud uložen u trening, niti se kvalitetno pripremiti za sljedeće napore Izvor: Promo fotografije / Autor: Magnific

