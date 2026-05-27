Opet modno oduševila: Nina Badrić blistala u spektakularnoj kreaciji s perjem

Naša pjevačica Nina Badrić potvrdila je još jednom zašto je jedna od najstilskijih zvijezda domaće scene. Na večerašnjoj dodjeli nagrada radija Naxi u Beogradu privukla je sve poglede u svjetlucavoj haljini koja savršeno spaja eleganciju i glamur
Nina Badrić je odabrala dugačku, usku haljinu srebrne boje s detaljima kristala i mrežastim uzorkom koji je naglasio njezinu figuru. Ono što je posebno privuklo pažnju jesu ekstravagantni rukavi od bijelih pera koji su kreaciji dodali dozu holivudskog glamura.
Uz to, Nina je kombinirala kristalima ukrašene sandale i elegantnu clutch torbicu koja je savršeno pratila cjelokupni stajling.
>> Nina je pokazala koliko malo treba da bi outfit izgledao promišljeno i luksuzno <<
Pjevačica koja je u Beogradu osvojila priznanje za Album godine za aktualno diskografsko izdanje 'Moji ljudi', oduvijek voli elegantne, glamurozne kreacije koje ističu njezinu ženstvenu stranu.
Bilo da je riječ o crvenom tepihu ili koncertnim nastupima, uvijek bira komade koji odražavaju sofisticiranost i luksuz. Ove godine posebno je vidljivo koliko pažnje posvećuje detaljima - od nakita do frizure, sve je pažljivo usklađeno.