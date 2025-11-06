Kaputi i haljine kao stvoreni za čizme: Klisab je predstavio modne adute za zimu

U dvorcu koji je istodobno stvaran i simboličan, domaći brend Klisab je otvorio novo poglavlje domaće modne scene. Kolekcijom za zimu 2025., nazvanom Svoga dvorca kralj, dizajnerski dvojac Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić predstavio je modne adute za zimu
Svojom najnovijom kolekcijom nazvanom Svoga dvorca kralj, Klisab još jednom potvrđuje da hrvatska modna scena ima stvaratelje koji posvećeno spajaju viziju i emociju. Na reviji u vlastitoj produkciji, održanoj pred odabranom publikom iz svijeta mode, umjetnosti, medija i kulture, dizajnerski dvojac Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić predstavili su kolekciju za zimu 2025. introspektivnu, razigranu i arhitektonski promišljenu.
Središnji motiv revije, dvorac-napuhanac, stvorio je gotovo nadrealan prizor, prostor koji poziva na igru, ali i otvara prostor introspekciji. U spoju pompoznosti i nježnosti autori su pronašli ravnotežu između snage i ranjivosti. 'Ova sezona vjerojatno je naš najosobniji izraz dosad', istaknuli su dizajneri, čija kolekcija poziva na prepoznavanje drugih, ali i na povratak sebi.
Fluidna forma i nova poetska linija
Kolekcija donosi stilski zaokret unutar prepoznatljivog Klisab identiteta. Iako zadržava konstrukcijsku čistoću i arhitektonsku logiku, siluete su ovoga puta mekše, više organske i fluidnije. Središte kolekcije čine haljine i kaputi, dok upečatljivi detalji poput puf ovratnika i rezanih pelerina nadograđuju Klisan zimsku bazu i oblikuju sugestivan, pomalo eklektičan narativ sezone.
