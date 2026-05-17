Kad sam proglašena najboljom cheficom, pomislila sam: 'Nadam se da mi mama ovo vidi'

Također je okrunjena nagradom za najbolju cheficu regije MENA za 2026. godinu od strane The World’s 50 Best Restaurants, nagradom Tatler Asia za najbolji restoran u usponu na Bliskom istoku za 2025., a nagrađena je i priznanjem One Knife na dodjeli nagrada The Best Chef Awards 2024. i 2025. , kao jedna od najutjecajnijih chefica koje predstavljaju modernu arapsku kuhinju na globalnoj sceni. Diplomirala je na Kraljevskoj akademiji kulinarskih umjetnosti u Jordanu i Les Rochesu u Švicarskoj, a istaknula se kao globalna izvršna kuharica restorana Fi’lia, vodeći hvaljene restorane u Dubaiju, Miamiju, Parizu i na Bahamima.

Uz već spomenuta priznanja, Sarina karijera dodatno je obilježena titulom Arapske žene godine u svijetu hrane i pića 2022. koju je dodijelio Cosmopolitan Middle East, te priznanjem na Caterer Middle East listama '30 najboljih ispod 30 godina' i '50 najutjecajnijih osoba u svijetu hrane i pića'. Njezin kulinarski glas proteže se i izvan kuhinje, jer hranu rabi i kao platformu za dijalog, kulturu i humanitarno izražavanje.

Sa Sarom Aqel razgovarali smo neposredno nakon osvajanja titule Najbolje chefice Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Što vam je prošlo kroz glavu u trenutku kada ste doznali da ste proglašeni najboljom cheficom u regiji MENA na izboru 50 najboljih restorana regije MENA za 2026. i što je to predstavljalo za vas osobno i profesionalno?

Odgovorit ću vam iskreno i vrlo kratko. Moja prva pomisao bila je 'Nadam se da moja majka to vidi', a druga - nadam se da sam to zaslužila.

U Dara Diningu prevladava doživljaj gotovo kao da ste dočekani u nečijem domu, a ne u konvencionalnom restoranu. Kakav ste ugođaj i priču željeli stvoriti kada ste zamišljali i planirali restoran?

Nismo pokušavali stvoriti nešto što doista nismo mi. Samo smo željeli prostor koji odražava gostoprimstvo naših obitelji, kulture i zajedničkog gostoprimstva. Restoran je uređen s namjerom da usavršimo našu kulturu gostoprimstva.

Mnogi chefovi inspiraciju za svoje kuhanje crpe iz sjećanja na djetinjstvo. Kada razmislite o svojim najranijim iskustvima s hranom u Ammanu, koji okusi, ljudi ili trenuci još uvijek odjekuju u načinu na koji danas kuhate?

Prije svega to su sezonalnost, bob, sezona mulukheieha (vrsta biljke jute i jelo napravljeno od lišća, uglavnom se jede u Egiptu, Levantu, Sudanu, Libiji, Tunisu, Nigeriji i Alžiru, prilično je gorak, a kada se prokuha, dobivena tekućina je gusta, vrlo sluznata juha, poput kuhane okre, op.a), a kuća je puna toga jer ga moji roditelji suše i spremaju. Čili ljeti kada rade ljute umake i piree, sezona berbe maslina i sve što jedemo je u maslinovom ulju, konzerviramo masline... Svako godišnje doba ima svoju proslavu i način čuvanja sušene verzije namirnice, dok se ponovno ne pojavi u svježem obliku.