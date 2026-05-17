SARA AQEL, DARA DINING

Kad sam proglašena najboljom cheficom, pomislila sam: 'Nadam se da mi mama ovo vidi'

Velimir Cindrić/Jet Set

17.05.2026 u 05:26

tportal
Izvor: Dara Dining / Autor: Promo
Bionic
Reading

Sara Aqel je palestinsko-jordanska chefica i suosnivačica Dara Dining by Sara Aqel u Ammanu, poznata po svojoj sposobnosti spajanja mediteranske elegancije s levantinskom baštinom što je njezin restoran dovelo do 30. mjesta liste 50 najboljih restorana Bliskog istoka i Sjeverne Afrike (MENA) za 2026.

Također je okrunjena nagradom za najbolju cheficu regije MENA za 2026. godinu od strane The World’s 50 Best Restaurants, nagradom Tatler Asia za najbolji restoran u usponu na Bliskom istoku za 2025., a nagrađena je i priznanjem One Knife na dodjeli nagrada The Best Chef Awards 2024. i 2025., kao jedna od najutjecajnijih chefica koje predstavljaju modernu arapsku kuhinju na globalnoj sceni. Diplomirala je na Kraljevskoj akademiji kulinarskih umjetnosti u Jordanu i Les Rochesu u Švicarskoj, a istaknula se kao globalna izvršna kuharica restorana Fi’lia, vodeći hvaljene restorane u Dubaiju, Miamiju, Parizu i na Bahamima.

vezane vijesti

Uz već spomenuta priznanja, Sarina karijera dodatno je obilježena titulom Arapske žene godine u svijetu hrane i pića 2022. koju je dodijelio Cosmopolitan Middle East, te priznanjem na Caterer Middle East listama '30 najboljih ispod 30 godina' i '50 najutjecajnijih osoba u svijetu hrane i pića'. Njezin kulinarski glas proteže se i izvan kuhinje, jer hranu rabi i kao platformu za dijalog, kulturu i humanitarno izražavanje.

Sa Sarom Aqel razgovarali smo neposredno nakon osvajanja titule Najbolje chefice Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Što vam je prošlo kroz glavu u trenutku kada ste doznali da ste proglašeni najboljom cheficom u regiji MENA na izboru 50 najboljih restorana regije MENA za 2026. i što je to predstavljalo za vas osobno i profesionalno?

Odgovorit ću vam iskreno i vrlo kratko. Moja prva pomisao bila je 'Nadam se da moja majka to vidi', a druga - nadam se da sam to zaslužila.

U Dara Diningu prevladava doživljaj gotovo kao da ste dočekani u nečijem domu, a ne u konvencionalnom restoranu. Kakav ste ugođaj i priču željeli stvoriti kada ste zamišljali i planirali restoran?

Nismo pokušavali stvoriti nešto što doista nismo mi. Samo smo željeli prostor koji odražava gostoprimstvo naših obitelji, kulture i zajedničkog gostoprimstva. Restoran je uređen s namjerom da usavršimo našu kulturu gostoprimstva.

Mnogi chefovi inspiraciju za svoje kuhanje crpe iz sjećanja na djetinjstvo. Kada razmislite o svojim najranijim iskustvima s hranom u Ammanu, koji okusi, ljudi ili trenuci još uvijek odjekuju u načinu na koji danas kuhate?

Prije svega to su sezonalnost, bob, sezona mulukheieha (vrsta biljke jute i jelo napravljeno od lišća, uglavnom se jede u Egiptu, Levantu, Sudanu, Libiji, Tunisu, Nigeriji i Alžiru, prilično je gorak, a kada se prokuha, dobivena tekućina je gusta, vrlo sluznata juha, poput kuhane okre, op.a), a kuća je puna toga jer ga moji roditelji suše i spremaju. Čili ljeti kada rade ljute umake i piree, sezona berbe maslina i sve što jedemo je u maslinovom ulju, konzerviramo masline... Svako godišnje doba ima svoju proslavu i način čuvanja sušene verzije namirnice, dok se ponovno ne pojavi u svježem obliku.

Sara Aqel
  • Sara Aqel
  • Sara Aqel
  • Sara Aqel
  • Sara Aqel
  • Sara Aqel
    +6
Sara Aqel Izvor: Dara Dining / Autor: Promo

Vaša se kuhinja često doima kao dijalog između tradicije i inovacije. Kako odlučujete kada jelo sačuvati točno takvo kakvo jest - a kada ga reinterpretirati na novi način?

Zapravo ne bih dirala tradicionalno jelo i mijenjala ga. Vjerujem u znanje i razmišljanje naših predaka, baka, djedova i roditelja kako su kuhali naša jela onako kako su kuhali ili ih još kuhaju. Prvo, tako su bogata i ukusna, a drugo, sezonska su i svježa. Obično se igram s našim najpopularnijim regionalnim namirnicama ili elementima koji su oblikovali naš prehrambeni identitet i predstavljam ih u jelima koja predstavljaju moj vlastiti identitet.

Kulinarska scena brzo se razvija diljem Bliskog istoka. Iz vaše perspektive u Jordanu, koje su promjene ili nova imena trenutačno najuzbudljivija?

Ponosni smo na naše korijene, a najuzbudljiviji za mene su chefovi koji skupljaju nagrade i pozicije u industriji igrajući kulinarsku igru ​​iz vlastitih korijena i kulture, a ne samo pretvarajući se da naša hrana i trpeze moraju izgledati kao nešto što zapravo nije nalik nama.

Priznanja mogu doći rano u karijeri, ali rast zahtijeva vrijeme. Što vas i dalje izaziva ili potiče na kreativnost u ovoj fazi vašeg kulinarskog putovanja?

Znate, baš sve oko mene je inspirativno - godišnja doba, prijatelji, omiljena jela drugih ljudi i priče o hrani, njihove strasti i sjećanja.

Dara Dining stavlja snažan naglasak na namirnice i sezonalnost. Kako lokalni proizvođači, poljoprivrednici ili krajolik Jordana oblikuju način na koji razmišljate o jelima?

Sve se vrti oko toga, čak i jela ove sezone izgledaju kao amansko proljeće i boje. Pitamo naše proizvođače što misle, kako je najbolje poslužiti njihove proizvode ili kako ih oni sami vole svoje pripremati i pokušavamo oko toga izgraditi našu priču.

Kao chefica i glavni partner restorana, ne samo da kuhate, već i gradite kulturu u kuhinji. Kakvo okruženje pokušavate stvoriti za svoju ekipu?

Prije svega nastojim usaditi osjećaj predanosti poslu. Sama strast bez predanosti i discipline ili ljubavi prema svemu što radimo, zapravo nisu dovoljni da se napravi dobar posao. Cilj mi je uvijek imati ekipu koja je istovremeno jednako razumna i prilagodljiva.

Kad bi gost trebao razumjeti vašu kulinarsku filozofiju putem samo jednog jela u Dari, koje biste mu poslužili - i koju priču ono priča?

To bi bio Tein puding od riže 1.0. To je obiteljska priča i jelo koje je postalo prepoznatljivo, zapravo iznenađujuće najpopularnije, ali ujedno i najjednostavnije za spraviti. S vremenom je evoluiralo u kremastiji puding i još jednu priču o jednom od mojih nećaka, jelo koje je prošlo kroz generacijska propitivanja i promjene.

Kada zamišljate budućnost, i za sebe i za regiju, kakvu biste kulinarsku ostavštinu željeli oblikovati na Bliskom istoku?

Onu koja nije okovana zapadnjačkim tradicijama i filozofijama, onu koja je ponosna na svoju originalnost i identitet, bilo kulturni, povijesni ili poljoprivredni. Znate, mi sjajimo iznutra.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TERAPIJA IZ BUDUĆNOSTI

TERAPIJA IZ BUDUĆNOSTI

Kad antibiotici prestanu djelovati: Hrvatski znanstvenik objašnjava kako nas virusi mogu spasiti od bakterija
NOVAC, ODNOSI, LJUBAV

NOVAC, ODNOSI, LJUBAV

Stižu velike promjene: Ova tri znaka posebno će ih osjetiti
HIT PROLJEĆA

HIT PROLJEĆA

Totalna opsesija: Svi sada nose ovakve naušnice, podižu i najobičniji stajling

najpopularnije

Još vijesti