Južina je i muči vas nizak tlak? Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći

Premda se puno češće govori o tegobama koje uzrokuje visoki krvni tlak, ni niski krvni tlak nije problem koji treba ignorirati

Ako krvni tlak nije dobro uravnotežen, javljaju se problemi. Puno češće se govori o tegobama uzrokovanim visokim krvnim tlakom. No ni nizak krvni tlak nije bezazlen. Od njega se ne umire, ali može bitno narušiti kvalitetu života. Srećom, ima rješenja!

Stručnjaci kažu kako tegobe uzrokovane niskim tlakom u pravilu češće pogađaju žene nego muškarce i posebno se znaju intenzivirati u proljeće što zbog porasta temperature, ali i provođenja dijeta.

Zato žene koje imaju nizak krvni tlak ne bi trebale provoditi stroge dijete jer im se stanje može dodatno pogoršati, posebno za vrijeme menstruacije i obilnih krvarenja. Simptomi niskog tlaka najčešće nastaju zbog smanjenog dotoka krvi, što znači da do tkiva i organa ne dolaze potrebne količine kisika. Rješenje bi dakle bilo poboljšati cirkulaciju krvi. Iako je to moguće učiniti uz pomoć određenih lijekova, bilo bi dobro da se problem najprije pokuša riješiti prirodnim putem.

Unatoč brojnim istraživanjima još uvijek nisu točno poznati uzroci niskoga tlaka. Smatra se da najveću ulogu igra genetsko nasljeđe, a vrlo često uzrok može biti i pothranjenost. Nizak tlak mogu uzrokovati brojna različita stanja poput dehidracije, depresije, bakterijske infekcije, kardiovaskularnih bolesti, obilnih krvarenja te ovisnosti o alkoholu i nikotinu.

Evo kako olakšati simptome niskog tlaka:

Hidratacija organizma

Nerijetko osobe koje pate od niskoga tlaka ne unose dovoljne količine tekućine u organizam, a to je kobna pogreška. Odrasla osoba dnevno bi u organizam trebala unijeti barem dvije litre tekućine. Na prvome je mjestu, dakako, voda, ali dobro dođu i čajevi. Preporučuje se zeleni čaj te čajevi od koprive, imele, ružmarina i gloga. Iako se kod problema s niskim krvnim tlakom preporučuje i konzumiranje kofeinskih napitaka, s njima ipak ne treba pretjerivati. Najnovija istraživanja pokazuju da takvi napici ne pridonose zdravoj regulaciji krvnoga tlaka. Šalica kave ujutro bit će sasvim dovoljna.

Bitna je tjelovježba

Nizak krvni tlak vrlo često kod osoba izaziva osjećaj umora, pospanosti i nedostatka energije. U takvom stanju vrlo je teško prakticirati bilo koju vrstu tjelovježbe. No, tjelovježba je nužna ako želite dovesti svoj tlak u ravnotežu i olakšati si život. Nikako ne biste trebali naglo početi vježbati jer to može izazvati potpuno suprotan učinak. Krenite polagano s šetnjama, a s vremenom možete početi i trčati i to na duže staze. Preporučuju se vježbe poput brzog hodanja, laganog trčanja, plivanja, umjerene vožnje biciklom i rolanja.