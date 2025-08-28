Jedna od najljepših haljina iz princezinog ormara pala je u drugi plan zbog ovih cipela

Švedska princeza Viktorija izgledala je spektakularno u haljini živahne nijanse, a stajling je upotpunila s odgovarajućom torbom i cipelama

Švedska princeza Victoria još jednom je potvrdila svoj status modne ikone odabirom haljine u nijansi koju je nemoguće ne zamijetiti. Na svečanoj dodjele nagrada Stockholm Junior Water Prize Award u Gradskoj vijećnici u Stockholmu pojavila se u haljini dizajnera Rolanda Moureta u intenzivnoj ružičastoj fuksiji, koja je idealno istaknula njezin profinjeni stil i pokazala da takva nijansa može biti podjednako prikladna i za najsvečanije prilike.

Poželjna nijansa Posljednjih nekoliko godina upravo ružičasta dominira modnim svijetom. Sve od trenda Barbiecore, koji je zavladao ulicama, modnim pistama i kinima, pa do najnovijih kolekcija, jasno je kako se od ove boje ne može pobjeći. Mnogi su predviđali da će otići u zaborav jednako brzo kao što se pojavila, no aktualna sezona pokazuje suprotno. Ljeto 2025. vraća fuksiju u središte pozornosti, a princeza Victoria svojom modnom odlukom potvrđuje da se radi o nijansi koja laskavo pristaje i koja podiže svaku kombinaciju.

Haljina koju je odabrala savršeno se uklapa u njezin prepoznatljivi modni izričaj. Dizajn kratkih rukava, okruglog izreza i lepršave midi dužine dodatno naglašava struk laganim drapiranjem, stvarajući uravnotežen i ženstven kroj. Iako na prvi pogled jednostavna, haljina zahvaljujući intenzitetu boje poprima posve novu dinamiku. Umjesto neutralnih dodataka kojima bi ublažila efekt, princeza se odlučila za monokromatsko izdanje. Lakirane štikle Gianvita Rossija i torbica Christiana Louboutina, obje u istom tonu fuksije, zaokružile su odvažan i besprijekorno usklađen stajling.