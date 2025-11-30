Nevenu Rendeli poznajem godinama i nikad je nisam vidio u ovakvim cipelama

Na božićnom koncertu Croatia osiguranja u Lisinskom, ja bih rekao vrlo pristojnom božićnom partyju, poslovnjaka je bilo na sve strane. Odijela i kravate kao da dolaze s police u paketu: uzmite dvije kravate, treća upravljačka funkcija gratis

Jedan se ipak odmaknuo od sivila korporativnog dress codea — Davor Bruketa. Njegov standardni crni, pomalo avangardni modni izričaj unio je malo života u tamu, a dodatno je odskakao ruksakom. Mislim da je to doista bio ruksak… ili jako hrabar kaput s ušivenim detaljima na ramenima.

Ako Bruketa kaže da je ruksak na gala događaju cool, kako da mu Guru kaže nešto drugo? Možemo se praviti da smo to oduvijek znali.

A sad, od poslovnih glava prelazimo na zvijezde večeri. Ali — gdje su zvijezde? Nažalost, od 4 Tenora nismo dobili niti jednu zvjezdicu. Ne znam jesu li ikad bili na koncertu 3 Tenora, 10 Tenora, dva tenora ili koliko ih već ima, ali sigurno se ne dolazi pjevati na gala koncert kao da se izvodi serenada u vatrogasnom domu.

Svaki od njih bio je odjeven kao da ima solo koncert i svatko u svom filmu. Svaki svojoj kravati menadžer, a kravata, naravno, nije ni bilo. Dečki, stil se mora osigurati; Croatia osiguranje vam to može potvrditi.

Adi Šoše — zgodan, mlad, šarmantan — i zato mu opraštamo što stajling nije baš osigurao look za pamćenje. Energija i glas zasad mu dižu outfit na višu policu.

I onda spasonosno svjetlo s bine: Zorica Kondža. Možda kreacija nije bila haute couture sa svih tjedana mode zajedno, ali bila je glamurozna, scenska i taman onoliko snažna da svi shvate tko je tu stvarna diva.