Nevenu Rendeli poznajem godinama i nikad je nisam vidio u ovakvim cipelama

  • 30.11.2025 u 15:17

    • Nevena Rendeli, Davor Tomašković
    Nevena Rendeli, Davor Tomašković
    Na božićnom koncertu Croatia osiguranja u Lisinskom, ja bih rekao vrlo pristojnom božićnom partyju, poslovnjaka je bilo na sve strane. Odijela i kravate kao da dolaze s police u paketu: uzmite dvije kravate, treća upravljačka funkcija gratis

    Jedan se ipak odmaknuo od sivila korporativnog dress codea Davor Bruketa. Njegov standardni crni, pomalo avangardni modni izričaj unio je malo života u tamu, a dodatno je odskakao ruksakom. Mislim da je to doista bio ruksak… ili jako hrabar kaput s ušivenim detaljima na ramenima.

    Ako Bruketa kaže da je ruksak na gala događaju cool, kako da mu Guru kaže nešto drugo? Možemo se praviti da smo to oduvijek znali.

    Davor Bruketa i Maja Weber
    Davor Bruketa i Maja Weber

    A sad, od poslovnih glava prelazimo na zvijezde večeri. Ali — gdje su zvijezde? Nažalost, od 4 Tenora nismo dobili niti jednu zvjezdicu. Ne znam jesu li ikad bili na koncertu 3 Tenora, 10 Tenora, dva tenora ili koliko ih već ima, ali sigurno se ne dolazi pjevati na gala koncert kao da se izvodi serenada u vatrogasnom domu.

    4 tenora
    4 tenora

    Svaki od njih bio je odjeven kao da ima solo koncert i svatko u svom filmu. Svaki svojoj kravati menadžer, a kravata, naravno, nije ni bilo. Dečki, stil se mora osigurati; Croatia osiguranje vam to može potvrditi.

    Ante Validžić, Dario Silić, Robert Vučković, Davor Tomašković
    • Ante Validžić, Gordan Kolak, Robert Vučković, Davor Tomašković
    • Ante Validžić, Gordan Kolak
    • Ante Validžić, Jasminko Herceg, Maja Weber, Robert Vučković
    • Ante Validžić, Miki Huljić, Davor Tomašković, Bogdan Tihava i Robert Vučković
    • Boris Banović, Nikolina Pišek
      +35
    Gala božićni koncert Croatia osiguranja

    Adi Šoše — zgodan, mlad, šarmantan — i zato mu opraštamo što stajling nije baš osigurao look za pamćenje. Energija i glas zasad mu dižu outfit na višu policu.

    Adi Šoše
    Adi Šoše

    I onda spasonosno svjetlo s bine: Zorica Kondža. Možda kreacija nije bila haute couture sa svih tjedana mode zajedno, ali bila je glamurozna, scenska i taman onoliko snažna da svi shvate tko je tu stvarna diva.

    Zorica Kondža
    Zorica Kondža

    A ne mogu završiti a da ne spomenem cipele Nevene Rendeli. Poznajem je godinama i nikad je nisam vidio u ovakvim cipelama. Zna ona kada treba izvući iz ormara neki modni komad i pokazati ga.

