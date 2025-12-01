Jodie Foster

S detaljem koji osvaja: Ovo odijelo idealno je za blagdanske zabave

I. B.

01.12.2025 u 08:47

Jodie Foster
Jodie Foster Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Jodie Foster je svoj prvi vikend u Marakešu provela jasno stavljajući do znanja da besprijekorno krojeni komadi imaju posebno mjesto u njezinu stilu

Za otvaranje 22. Međunarodnog filmskog festivala u Marakešu, slavna oskarovka odlučila se za crnu kombinaciju dizajnerice Gabriele Hearst. Sako Aleah, izrađen od svilenog žakarda s cvjetnim uzorkom, strukturiranim ramenima i klasičnim reverima, kombiniran je s hlačama Norman visokog struka.

Hlače su imale isti žakard uzorak od pojasa do ruba nogavica i bile su krojene široko, što je zadržalo ujednačenu teksturu. Ispod odijela nosila je Anderson bluzu od dvostrukog satena istog dizajnera, s padajućim šalom i dugim, ručno vezenim resama. Za stiliziranje se pobrinula poznata holivudska stilistica Samantha McMillen.

vezane vijesti

Vjerna elegantnom kroju

Sljedeće večeri, kada je primila nagradu Tribute festivala, Foster je ostala vjerna elegantnom kroju, ali ovaj put u bijeloj varijanti.

Jodie Foster
  • Jodie Foster
  • Jodie Foster
  • Jodie Foster
Jodie Foster Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sako s jednim gumbom i čistim linijama revera nosila je preko ravnih crnih hlača. Crna mašna na reveru bila je jedini kontrast u izgledu. Kombinacija je aludirala na smoking, ali suzdržano – dugi sako, neprekinuta linija crnih hlača i izražena monokromatska ravnoteža.

Ovaj dvodnevni modni izbor savršeno se uklapa u širi trend krojenog stila koji dominira crvenim tepisima.

Subotnja ceremonija završila je dodjelom nagrade Tribute Jodie Foster, koja odaje počast osobama s iznimnim doprinosom filmu. Njezine odjevne kombinacije odražavale su istu ideju – dva savršeno krojena odijela, svako definirano materijalom i proporcijama, oblikovala su njezin vikend u Marakešu kroz perspektivu preciznog kroja.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MJESEČNA PROGNOZA

MJESEČNA PROGNOZA

Horoskop za prosinac: Strijelci u usponu, pred Ribama sudbinski susret, a Lavovi na prekretnici
ZA SVAKU PRIGODU

ZA SVAKU PRIGODU

Ove sezone šljokice su najveći hit, evo kako ih nositi večernjim, ali i dnevnim kombinacijama
ULIČNA MODA

ULIČNA MODA

Pogledajte što se nosi na špici: Zagrepčanke prkose hladnoći u ovim hit komadima

najpopularnije

Još vijesti