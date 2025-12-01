S detaljem koji osvaja: Ovo odijelo idealno je za blagdanske zabave

Jodie Foster je svoj prvi vikend u Marakešu provela jasno stavljajući do znanja da besprijekorno krojeni komadi imaju posebno mjesto u njezinu stilu

Za otvaranje 22. Međunarodnog filmskog festivala u Marakešu, slavna oskarovka odlučila se za crnu kombinaciju dizajnerice Gabriele Hearst. Sako Aleah, izrađen od svilenog žakarda s cvjetnim uzorkom, strukturiranim ramenima i klasičnim reverima, kombiniran je s hlačama Norman visokog struka.

Hlače su imale isti žakard uzorak od pojasa do ruba nogavica i bile su krojene široko, što je zadržalo ujednačenu teksturu. Ispod odijela nosila je Anderson bluzu od dvostrukog satena istog dizajnera, s padajućim šalom i dugim, ručno vezenim resama. Za stiliziranje se pobrinula poznata holivudska stilistica Samantha McMillen.

Vjerna elegantnom kroju Sljedeće večeri, kada je primila nagradu Tribute festivala, Foster je ostala vjerna elegantnom kroju, ali ovaj put u bijeloj varijanti.

Sako s jednim gumbom i čistim linijama revera nosila je preko ravnih crnih hlača. Crna mašna na reveru bila je jedini kontrast u izgledu. Kombinacija je aludirala na smoking, ali suzdržano – dugi sako, neprekinuta linija crnih hlača i izražena monokromatska ravnoteža.