Veliki tjedni horoskop: Bikovi učvršćuju odnose, a Strijelcima stižu iznenadne prilike

Ovnovi će biti suočeni s važnim odlukama koje su dugo odgađali, dok Bikovi ulaze u stabilnije razdoblje u kojem učvršćuju odnose i profesionalne dogovore. Blizanci, pak, dobivaju neočekivanu podršku u poslu, a Škorpionima se otvaraju vrata za rješavanje nečega što ih je opterećivalo mjesecima

Ovnovi ovaj tjedan ulaze u fazu u kojoj rješavaju stare dileme i razgovore koji su odgađani. Pritom će otkriti da se neki odnosi mogu brzo popraviti iskrenim pristupom. U poslu ih čeka važan prijedlog ili ideja koja se može pokazati isplativom ako je odmah prihvate.

Ovan Ulazite u mjesec s jasno izraženom potrebom za promjenom tempa, pa ćete već jutros donijeti odluku koja vas rasterećuje. Netko iz vaše blizine mogao bi vam dati neočekivanu podršku koja vas potiče da nastavite hrabrije djelovati. Tijekom dana otvaraju se razgovori koji vam pomažu bolje razumjeti svoje želje, a večer donosi osjećaj da ste napravili prvi korak prema stabilnijem razdoblju.

Bik Danas više obraćate pozornost na ono što vas emocionalno troši i spremniji ste povući se iz situacija koje nisu dobre za vas. Poslovno se pojavljuje trenutak u kojem možete pokazati da znate voditi stvari mirno i organizirano. Popodne donosi ugodan osjećaj bliskosti s osobom koja vam ulijeva sigurnost, dok večer potiče potrebu za tihim, kvalitetnim vremenom.

Blizanci Ulazak u prosinac donosi vam snažan poriv da riješite nesporazume koji su se gomilali posljednjih dana. Očekuje vas razgovor koji vam otvara novu perspektivu i daje vam bolji osjećaj kontrole nad situacijom. Predvečer jača vaša potreba za mentalnom lakoćom, pa se okrećete ljudima i aktivnostima koje vas smiruju.



Rak Danas ćete poželjeti zatvoriti poglavlje koje vas je dugo emocionalno opterećivalo. Vaša intuicija je precizna i vodi vas prema rješenju koje će se pokazati dugoročno najboljim. Popodne donosi nježniji ton u odnosima, a večer vas potiče da se okrenete stvarima koje vas pune energijom i vraćaju osjećaj unutarnje sigurnosti.

Lav Prvi dan prosinca donosi vam više jasnoće u vezi jednog odnosa koji je bio neizvjestan. Poslovno ćete dobiti priliku pokazati kreativnost i inicijativu, što vam otvara nova vrata. U popodnevnim satima primjećujete da vam se vraća motivacija i optimizam, a večer donosi priliku za ugodno druženje ili opušten razgovor.



Djevica Osjećate da je vrijeme da promijenite pristup jednoj obavezi kako biste si olakšali svakodnevicu. Dan je povoljan za praktične odluke koje vam donose red i olakšanje. U odnosima ćete biti otvoreniji nego inače, a netko će pozitivno reagirati na vašu iskrenost. Večer donosi mirniji ritam i potrebu da se posvetite stvarima koje već dugo odgađate.

Vaga Danas ste spremni preuzeti inicijativu i dovesti u red situaciju koja se previše rastezala. Netko će cijeni vaš smiren, ali odlučan pristup, što vam daje dodatnu sigurnost. Popodne donosi osjećaj lakoće, a večer vam pruža priliku da se povežete s osobom koja vam već neko vrijeme privlači pažnju.

Škorpion Prvi dan mjeseca donosi vam povećanu jasnoću u pogledu odnosa i obaveza. Sposobni ste brzo prepoznati tuđe namjere, što vam pomaže napraviti izbor koji vas vodi prema stabilnijoj fazi. Popodne donosi smireniji ritam, a večer pojačava vašu potrebu za bliskošću i iskrenom komunikacijom.

Strijelac Danas ulazite u dan s pojačanom motivacijom i energijom koja vas potiče da napravite prvi korak u smjeru neke ideje ili želje. Ljudi oko vas prepoznaju vaš entuzijazam, a netko vam može ponuditi zanimljivu suradnju. Predvečer vas prati ugodan osjećaj napretka, a večer donosi iznenađujuće dobar razvoj jedne situacije.



Jarac Vaša potreba za strukturom danas dolazi do izražaja, pa ćete se usredotočiti na planove koji zahtijevaju preciznost. Poslovno lako rješavate stvari koje su drugima izazovne, što vam donosi dodatno poštovanje. Večer vas potiče da se emocionalno otvorite i postavite jasne smjernice za ono što želite u odnosima.



Vodenjak Danas vam je važno unijeti dašak promjene u svoju rutinu, pa ćete možda spontano prihvatiti poziv ili ideju koja vam podiže raspoloženje. Ljudi oko vas cijenit će vašu originalnost i sposobnost da unesete pozitivnu energiju. Večer donosi razgovor koji vas intelektualno stimulira i ostavlja dobar osjećaj.

Ribe Danas dolazite do važnog unutarnjeg uvida koji vam pomaže bolje razumjeti vlastite reakcije posljednjih dana. Poslovno ulazite u mirniji ritam i napokon završavate nešto što vas je opterećivalo. Večer donosi emocionalnu toplinu i potrebu da se povežete s osobom kojoj vjerujete. Pogledaj detaljni horoskop

Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Bikovi će se baviti stabilizacijom odnosa koji su im važni i osjećat će jaču potrebu za sigurnošću. Mogu očekivati konstruktivan razgovor koji smiruje pritiske iz prethodnog razdoblja. U profesionalnom planu otvaraju se konkretne mogućnosti koje potvrđuju njihov trud. Što zvijezde donose Bikovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO





Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO

Blizanci ulaze u tjedan u kojem će komunikacijski zablistati i privući pažnju ljudi koji mogu pomoći u napretku. Jedan nov susret mogao bi im donijeti neočekivanu inspiraciju ili emotivnu dinamiku. Na poslu će pokazati veliku spretnost u rješavanju problema koji muče druge. Što zvijezde donose Blizancima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI







Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI

Rakovi osjećaju potrebu da zaštite svoje vrijeme i energiju, ali ipak otvaraju vrata važnom razgovoru koji donosi olakšanje. Emotivno se vraćaju u ravnotežu i jasnije vide što žele od odnosa. Profesionalno će imati priliku odraditi zadatak koji im povećava kredibilitet. Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Lavovi žele više topline i razumijevanja, ali i veći prostor za vlastite ideje. Partneri ili bliske osobe dobro reagiraju na njihov entuzijazam, ako ne pretjeraju s tempom. U poslu se Lavovi nalaze u fazi u kojoj mogu preuzeti vodeću ulogu koja im donosi vidljivost. Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Djevice će ovoga tjedna biti osjetljivije na tuđe riječi, ali i sposobnije razumjeti skrivene motive. Emotivno im odgovara mirniji tempo, a jedna mala gesta druge strane mogla bi ih ugodno iznenaditi. U profesionalnom aspektu dolazi vrijeme da pokažu svoju organiziranost i dobiju priznanje. Što zvijezde donose Djevicama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EFE / Autor: Chema Moya





Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EFE / Autor: Chema Moya

Vage tragaju za skladom, ali se ovoga tjedna neće ustručavati otvoriti temu koja ih muči. U emocionalnim odnosima traže iskrenost, što vodi većoj bliskosti. U poslovnim situacijama njihove pregovaračke vještine donose im prednost pred drugima. Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Škorpioni intenzivno promišljaju o svojim prioritetima i ulaze u razgovore koji ih mogu odvesti prema važnim odlukama. Osjećaju potrebu za jasnijim granicama u odnosima. Na poslu će uočiti detalje koji drugima promiču i time ostvariti važnu prednost. Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia





Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strijelci imaju vedriji pogled na događaje oko sebe i otvaraju se novim prilikama koje dolaze spontano. Neki Strijelci mogli bi započeti zanimljivu komunikaciju koja se pretvara u nešto više. U karijeri ih čeka iznenadna mogućnost napretka ili promjene. Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jarčevi žele preciznije planirati budućnost i otvoriti ozbiljnije razgovore u vezi ili obitelji. Bit će realni, ali istovremeno spremni na male emotivne ustupke. U poslu će preuzeti odgovornost koja ih vodi prema stabilnijoj poziciji. Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia





Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vodenjaci ulaze u tjedan s više kreativnosti i spontano dolaze do ideja koje mogu donijeti važan pomak. Emotivno će biti otvoreniji, što jača povezanost s partnerom ili simpatijom. U profesionalnim odnosima ostavljaju snažan dojam i lakše računaju na tuđu podršku. Što zvijezde donose Vodenjacima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Aniston je Vodenjak, rođena je 11. veljače 1969. Izvor: Profimedia / Autor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Jennifer Aniston je Vodenjak, rođena je 11. veljače 1969. Izvor: Profimedia / Autor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Ribe će ovoga tjedna imati pojačanu intuiciju i vodit će se osjećajem koji ih zapravo vodi u dobrom smjeru. U ljubavi postaju nježnije i autentičnije, što potiče ljepše reakcije druge strane. Poslovno ih očekuje kreativni zadatak u kojem mogu pokazati vlastiti stil. Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.