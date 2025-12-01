ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Bikovi učvršćuju odnose, a Strijelcima stižu iznenadne prilike

P. H.

01.12.2025 u 08:47

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Ovnovi će biti suočeni s važnim odlukama koje su dugo odgađali, dok Bikovi ulaze u stabilnije razdoblje u kojem učvršćuju odnose i profesionalne dogovore. Blizanci, pak, dobivaju neočekivanu podršku u poslu, a Škorpionima se otvaraju vrata za rješavanje nečega što ih je opterećivalo mjesecima

Ovnovi ovaj tjedan ulaze u fazu u kojoj rješavaju stare dileme i razgovore koji su odgađani. Pritom će otkriti da se neki odnosi mogu brzo popraviti iskrenim pristupom. U poslu ih čeka važan prijedlog ili ideja koja se može pokazati isplativom ako je odmah prihvate.

Keri Russell je Ovan, rođena je 23. ožujka 1976.
Keri Russell je Ovan, rođena je 23. ožujka 1976. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Bikovi će se baviti stabilizacijom odnosa koji su im važni i osjećat će jaču potrebu za sigurnošću. Mogu očekivati konstruktivan razgovor koji smiruje pritiske iz prethodnog razdoblja. U profesionalnom planu otvaraju se konkretne mogućnosti koje potvrđuju njihov trud.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO

Blizanci ulaze u tjedan u kojem će komunikacijski zablistati i privući pažnju ljudi koji mogu pomoći u napretku. Jedan nov susret mogao bi im donijeti neočekivanu inspiraciju ili emotivnu dinamiku. Na poslu će pokazati veliku spretnost u rješavanju problema koji muče druge.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI

Rakovi osjećaju potrebu da zaštite svoje vrijeme i energiju, ali ipak otvaraju vrata važnom razgovoru koji donosi olakšanje. Emotivno se vraćaju u ravnotežu i jasnije vide što žele od odnosa. Profesionalno će imati priliku odraditi zadatak koji im povećava kredibilitet.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Lavovi žele više topline i razumijevanja, ali i veći prostor za vlastite ideje. Partneri ili bliske osobe dobro reagiraju na njihov entuzijazam, ako ne pretjeraju s tempom. U poslu se Lavovi nalaze u fazi u kojoj mogu preuzeti vodeću ulogu koja im donosi vidljivost.

Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Djevice će ovoga tjedna biti osjetljivije na tuđe riječi, ali i sposobnije razumjeti skrivene motive. Emotivno im odgovara mirniji tempo, a jedna mala gesta druge strane mogla bi ih ugodno iznenaditi. U profesionalnom aspektu dolazi vrijeme da pokažu svoju organiziranost i dobiju priznanje.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EFE / Autor: Chema Moya

Vage tragaju za skladom, ali se ovoga tjedna neće ustručavati otvoriti temu koja ih muči. U emocionalnim odnosima traže iskrenost, što vodi većoj bliskosti. U poslovnim situacijama njihove pregovaračke vještine donose im prednost pred drugima.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Škorpioni intenzivno promišljaju o svojim prioritetima i ulaze u razgovore koji ih mogu odvesti prema važnim odlukama. Osjećaju potrebu za jasnijim granicama u odnosima. Na poslu će uočiti detalje koji drugima promiču i time ostvariti važnu prednost.

Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strijelci imaju vedriji pogled na događaje oko sebe i otvaraju se novim prilikama koje dolaze spontano. Neki Strijelci mogli bi započeti zanimljivu komunikaciju koja se pretvara u nešto više. U karijeri ih čeka iznenadna mogućnost napretka ili promjene.

Lauren Sanchez je Strijelac, rođena je 19. prosinca 1969.
Lauren Sanchez je Strijelac, rođena je 19. prosinca 1969. Izvor: EPA / Autor: Daniel Dal Zennaro

Jarčevi žele preciznije planirati budućnost i otvoriti ozbiljnije razgovore u vezi ili obitelji. Bit će realni, ali istovremeno spremni na male emotivne ustupke. U poslu će preuzeti odgovornost koja ih vodi prema stabilnijoj poziciji.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vodenjaci ulaze u tjedan s više kreativnosti i spontano dolaze do ideja koje mogu donijeti važan pomak. Emotivno će biti otvoreniji, što jača povezanost s partnerom ili simpatijom. U profesionalnim odnosima ostavljaju snažan dojam i lakše računaju na tuđu podršku.

Jennifer Aniston je Vodenjak, rođena je 11. veljače 1969. Izvor: Profimedia / Autor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Ribe će ovoga tjedna imati pojačanu intuiciju i vodit će se osjećajem koji ih zapravo vodi u dobrom smjeru. U ljubavi postaju nježnije i autentičnije, što potiče ljepše reakcije druge strane. Poslovno ih očekuje kreativni zadatak u kojem mogu pokazati vlastiti stil.

Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

