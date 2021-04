Gotovo u tren oka: Recept za tjesteninu sa šparogama, u kremastom umaku od rajčica

Proljeće je idealno za jela sa šparogama, a recepata sa tjestenom nikada ne može biti previše. Lagano, brzo gotovo i hranjivo ovo jelo vrlo brzo će se naći na listi vaših omiljenih

Ovo jelo, preuzeto iz knjige 'The New New York Times Cookbook' pruža odličan spoj najboljih umaka za tjesteninu – rajčice, šparoga i carbonare, piše food52.com. Svakako vrijedi isprobati!

Potrebni sastojci:

220 g svježih šparoga

200 g maslaca

Prstohvat soli i mljevenog papra

40 ml maslinovog ulja

2 češnja češnjaka

450 g konzervirane talijanske rajčice, grubo naribane ili usitnjene pomoću cijedila

1 žlica sitno nasjeckanog svježeg peršina

1 žlica sitno nasjeckanog svježeg bosiljka

340 g tjestenine (npr. penne ili rigatoni)

2 jaja plus jedan žumanjak dobro istučen vilicom

45 g ribanog parmezana

Priprema: