Evo koji će modeli obuće u sljedećim mjesecima biti 'in', a koji 'out'

Ako već sad razmišljate o proljetnom osvježenju garderobe, vjerojatno će vas zanimati koji su modeli in, a koji out.

Out: Kaubojke

In: Elegantne čizme

Kaubojske čizme već su neko vrijeme apsolutni must have, no ovaj upečatljivi modni trend postupno će nestati i napraviti mjesta za nešto posve drukčije - elegantne visoke čizme. Dakle nosit će se chic modeli duljine do koljena, kakve smo viđali u stajlinzima poznatih trendseterica Naomi Watts, Emily Ratajkowski, Irine Shayk…