Elegancija bez konkurencije: Kraljica koja nikad ne griješi oduševila modnim izborom

02.11.2025 u 12:52

Kraljica Mary
Kraljica Mary Izvor: EPA / Autor: JOAO RELVAS
Danska kraljica Mary privukla je pažnju svojim modnim odabirom na otvorenju Velikog egipatskog muzeja u Kairu. U društvu brojnih svjetskih lidera, pojavila se u elegantnoj bijeloj čipkanoj kombinaciji modnog brenda Zimmermann

Na veličanstvenoj ceremoniji otvorenja Velikog egipatskog muzeja, koji s više od 100 000 artefakata predstavlja najveću zbirku posvećenu jednoj civilizaciji, našslo se 40-ak svjetskih lidera i članova kraljevskih obitelji, a Dansku je predstavljala kraljica Mary.

Ova rođena Australka posebnu pažnju privukla je svojim izdanjem, nosila je bijelu čipkastu majicu s voluminoznim rukavima i usku suknju olovka kroja iz australskog brenda Zimmermann, a kombinaciju je upotpunila sivom torbicom i bijelim salonkama.

Kraljica Mary
Kraljica Mary Izvor: EPA / Autor: JOAO RELVAS

Veza s brendom Zimmermann

Kraljica Mary, rođena kao Mary Elizabeth Donaldson 5. veljače 1972. u Hobartu na Tasmaniji (Australija), postala je supruga danskog kralja Frederika X i prva australska kraljica jedne europske monarhije. Svojim modnim odabirima često naglašava povezanost s rodnom Australijom, a rado nosi kreacije brenda Zimmermann, koji slovi kao omiljeni australski modni brend.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Sestre Zimmermann, Nicky i Simone, svoj su put započele iz roditeljske garaže u Sydneyju, a njihov brend danas je prepoznatljiv u svjetskim razmjerima. Brend je poznat su po svojim ženstvenim, upečatljivim i lepršavim kreacijama te tome što je vratio boho estetiku u fokus modnog svijeta. Sanjive estetike, brend Zimmermann svjetsku popularnost stekao je odjevnim komadima stvorenim za ljetni odmor i posebne prigode s glavnim fokusom na ženstvenim uzorcima i vezenim, čipkastim haljinama.

