Doživotna garancija: Ovo su najpoželjniji modeli luksuznih torbica koji nikad neće izaći iz mode

Talijanski brend Bottega Veneta poznat je po minimalističkim torbicama modernog i inovativnog dizajna te vrhunskom umijeću izrade i korištenju najluksuznijim materijala. Ovo je osam njihovih najpopularnijih modela koji su zaludili modne ovisnice diljem svijeta

Ako bismo trebali izdvojiti jedan brend koji je dominirao svijetom mode proteklih godina, bila bi to definitivno Bottega Veneta. Luksuzna talijanska marka poznata je po kreiranju komada minimalističnog i uvijek modernog stila, a istovremeno vrlo inovativnog i upečatljivog dizajna.

Ovaj model dolazi u upečatljivoj zelenoj boji, savršenoj za proljetne i ljetne stajlinge, no tu su i neutralnije nijanse poput smeđe, krem i uvijek nepogrešivo elegantne crne.

Čak i pet godina nakon što je lansiran 'The Pouch' slovi kao najpoželjnija torbica u svijetu visoke mode. Tijekom godina je postala neizostavnim komadom garderobe fashionistica te je svaka nova pošiljka rasprodana gotovo prije nego što stigne u prodaju.

'The Jodie'

Odmah iza 'The Poucha' po popularnosti nalazi se 'The Jodie', 'it' komad u kategoriji luksuznih klasika. Može se pohvaliti jednim od simbola ovog brenda, isprepletnim kožnim dizajnom, u koji su utkani šarm i ženstvenost specifičnih silueta po kojima je Bottega Veneta odavno postala prepoznatljiva na tržištu.

Karakterizira ga oblik polumjeseca s kratkom ručkom i specifičnim čvorom na jednoj strani, a posebno je upečatljiv dvobojni model u tamnozelenoj i bijeloj boji.