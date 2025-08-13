ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 13. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

13.08.2025 u 00:00

Horoskop
Horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Ovnovima dan ide nizbrdo kad god uzmu stvar u svoje ruke: neka odluče što pokreću i naprave prvi poziv bez odugovlačenja. Bikovi bi trebali završiti ono što je već na stolu i tek onda otvarati novu temu. Blizancima se savjetuje da paze na sitne kupnje koje se zbroje u ozbiljan izdatak kad nitko ne gleda.

Rakovima je u ljubavi dobar trenutak za dogovor koji olakšava svakodnevicu oboma. Djevice bi trebale financije držati stabilnima kroz sitne, ponovljive uštede koje ne bole. Vagama se savjtuje da energiju rasporede ravnomjerno da izbjegnu nagle padove krajem dana...

