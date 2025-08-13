Dnevni horoskop za 13. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Škorpion

Usmjerite intenzitet na jednu temu i provedite je do kraja umjesto da rasipate fokus. U poslu prođite ugovorne sitnice i rizike prije potvrde, posebno ako je pritisak da požurite. U odnosima koristi razgovor o planu koji širi perspektivu (put, učenje, projekt), ali držite se provjerljivih činjenica. Večer iskoristite za mir i kratku inventuru dana da ne nosite nedovršeno u sutra.

