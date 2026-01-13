Domaća juha od luka: Ovo je savršen recept za borbu protiv prehlade

Juha od luka je prava utjeha za hladne dane – složit će se brojni chefovi. Naime, ima malo sastojaka, ali puno okusa – luk, kruh i sir čine je jednostavno neodoljivom.

Francuzi su tvorci ove kulinarske delicije koja je postala jedna od najpoznatijih juha na svijetu . S kruhom i ribanim sirom juha je prilično zasitna, što je čini savršenom za zagrijavanje kad termometar padne.

Legenda kaže da je juha od luka, u obliku kakvom je danas poznajemo, nastala za vrijeme Luja XV. Nakon lova, gladni kralj zatražio je da mu se pripremi nešto od onoga što je bilo pri ruci: luka, kruha, maslaca… i šampanjca! Iako je ovo jelo danas jednostavno i ekonomično, francuske taverne u 19. stoljeću dodale su sir kako bi juhu učinile još zasitnijom.

Potrebni sastojci:

5 luka

1 l temeljca od mesa ili piletine

8 kriški baguettea

100 g ribanog Ementalera ili sir Gruyèrea

1/2 čaše bijelog vina ili brandyja

2 žlice maslinovog ulja

2 žlice maslaca

1 žlica brašna

sol, papar

Priprema:

Luk ogulite i narežite na tanke trakice, a zatim ga stavite pirjati u loncu u kojem ste prethodno zagrijali maslac i maslinovo ulje. Pirjajte ga polako na laganoj vatri dok ne postane proziran i mirisno karameliziran. Kad luk omekša, dodajte malo brašna i kratko ga popržite, a zatim ulijte bijelo vino i pustite da alkohol ispari. Slijedi dodavanje temeljca, nakon čega juhu ostavite da kuha na laganoj vatri 25 do 30 minuta, dok se svi okusi lijepo ne povežu.

Kada je juha gotova, rasporedite je u zdjelice otporne na pećnicu, na vrh stavite kriške tostiranog kruha i obilno pospite ribanim sirom. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 stupnjeva i gratinirajte 5 do 6 minuta, dok se sir ne zapeče i ne dobije zlatnu koricu. Poslužite odmah, vruće, i uživajte u svakom zalogaju.