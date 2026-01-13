VRIJEDI PROBATI

Domaća juha od luka: Ovo je savršen recept za borbu protiv prehlade

M.D.

13.01.2026 u 13:25

Kad vani zahladi, nema boljeg načina da se ugrijete od tradicionalne francuske juhe od luka.
Kad vani zahladi, nema boljeg načina da se ugrijete od tradicionalne francuske juhe od luka. Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Kad vani zahladi, nema boljeg načina da se ugrijete od tradicionalne francuske juhe od luka. Ovaj jednostavan, hranjiv i ukusan recept prava je zvijezda kuhinje koja ne zahtijeva komplicirane sastojke, a brzo se priprema

Juha od luka je prava utjeha za hladne dane – složit će se brojni chefovi. Naime, ima malo sastojaka, ali puno okusa – luk, kruh i sir čine je jednostavno neodoljivom.

vezane vijesti

Francuzi su tvorci ove kulinarske delicije koja je postala jedna od najpoznatijih juha na svijetu. S kruhom i ribanim sirom juha je prilično zasitna, što je čini savršenom za zagrijavanje kad termometar padne.

Zagorska juha Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević

Od antičkog Rima do dvora Luja XV

Legenda kaže da je juha od luka, u obliku kakvom je danas poznajemo, nastala za vrijeme Luja XV. Nakon lova, gladni kralj zatražio je da mu se pripremi nešto od onoga što je bilo pri ruci: luka, kruha, maslaca… i šampanjca! Iako je ovo jelo danas jednostavno i ekonomično, francuske taverne u 19. stoljeću dodale su sir kako bi juhu učinile još zasitnijom.

Legenda kaže da je juha od luka, u obliku kakvom je danas poznajemo, nastala za vrijeme Luja XV.
Legenda kaže da je juha od luka, u obliku kakvom je danas poznajemo, nastala za vrijeme Luja XV. Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Potrebni sastojci:

  • 5 luka
  • 1 l temeljca od mesa ili piletine
  • 8 kriški baguettea
  • 100 g ribanog Ementalera ili sir Gruyèrea
  • 1/2 čaše bijelog vina ili brandyja
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 2 žlice maslaca
  • 1 žlica brašna
  • sol, papar

Priprema:

Luk ogulite i narežite na tanke trakice, a zatim ga stavite pirjati u loncu u kojem ste prethodno zagrijali maslac i maslinovo ulje. Pirjajte ga polako na laganoj vatri dok ne postane proziran i mirisno karameliziran. Kad luk omekša, dodajte malo brašna i kratko ga popržite, a zatim ulijte bijelo vino i pustite da alkohol ispari. Slijedi dodavanje temeljca, nakon čega juhu ostavite da kuha na laganoj vatri 25 do 30 minuta, dok se svi okusi lijepo ne povežu.

Kada je juha gotova, rasporedite je u zdjelice otporne na pećnicu, na vrh stavite kriške tostiranog kruha i obilno pospite ribanim sirom. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 stupnjeva i gratinirajte 5 do 6 minuta, dok se sir ne zapeče i ne dobije zlatnu koricu. Poslužite odmah, vruće, i uživajte u svakom zalogaju.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
EFEKTAN MODEL

EFEKTAN MODEL

Zara opet ima traperice o kojima se govori: Zbog ovog detalja nosive su na bezbroj načina
DOBAR KROJ

DOBAR KROJ

Kraljica Rania ima stila na pretek, ali ova haljina nadmašila je sve: Savršeno ističe noge i struk
RAMA DUWAJI

RAMA DUWAJI

U stajlingu od vječnih komada: Prva dama New Yorka sa suprugom stigla u novi dom

najpopularnije

Još vijesti