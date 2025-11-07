Dnevni horoskop za 7. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Strijelac

Svakodnevne rutine i zdravlje dolaze u fokus. Mjesec podsjeća vas da organizirate obveze i poboljšate navike. Uran koji se vraća u Bika potiče vas da preispitate način na koji radite i brinete se o tijelu. Možda je vrijeme za radikalne promjene u ishrani ili vježbanju. Kvadrat Venere i Plutona može donijeti napetost na radnom mjestu ili u svakodnevnim interakcijama. Budite svjesni tendencije pretjerivanja i pronađite umjerenost.​

