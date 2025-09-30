Dnevni horoskop za 30. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Danas vam se otvaraju prilike da brzo riješite ono što se povlači danima, ali tempo držite pod kontrolom kako ne biste rasipali snagu. U odnosima više dobivate smirenošću nego dokazivanjem pa birajte ton koji miri, a ne raspiruje.

Na poslu vrijedite najviše kada ste fokusirani na jednu stvar odjednom, zato prioritet stavite ispred multitaskinga.