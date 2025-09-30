ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 30. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

30.09.2025 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Ovanovima se danas otvaraju prilike da brzo riješe ono što se povlači danima. Bikovima se u ljubavi isplati konkretno reći što trebaju umjesto da očekuju da se nasluti između redaka. Rakovi na poslu ne bi smjeli žuriti s obećanjima; prvo trebaju provjeriti rokove i resurse kako bi izbjegli nepotreban pritisak.

Lavovi se financijski trebaju držati provjerenog jer danas nema potrebe za riskantnim iskoracima. Strijeci bi u odnosima trebali napraviti prvi korak i predložiti nešto novo što razbija rutinu. Ribe neka na poslu prate intuiciju...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

