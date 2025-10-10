Dnevni horoskop za 10. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan osjeća kako mu dan donosi nemir koji ga tjera naprijed. Bik pronalazi mir u sitnicama koje su jučer bile nevidljive. Blizanci vide dan kao mrežu mogućnosti koja ih vuče na sve strane odjednom.
-
Ovan
Ovan osjeća kako mu dan donosi nemir koji ga tjera naprijed. Ljubav traži iskrenost, a vi ćete je dati – glasno i bez ustručavanja. Na poslu se otvara prostor za inicijativu koju nitko drugi neće preuzeti.
-
Bik
Bik pronalazi mir u sitnicama koje su jucer bile nevidljive. Partner vam čita misli, pa nema potrebe za objašnjenjima. Karijera vas poziva da usporite tempo i razmislite prije nego krenete dalje.
-
Blizanci
Blizanci vide dan kao mrežu mogućnosti koja ih vuče na sve strane odjednom. Flert dobiva novu dimenziju, ali pazite da ne obećate previše. Posao zahtijeva fokus koji vam prirodno nedostaje.
-
Rak
Rak nosi težinu koja nije njegova, ali ju ne može odbaciti. Emotivna veza prolazi test razumijevanja, a vi ćete pokazati zrelost. Profesionalno, vrijeme je da prestanete čekati tuđe odobrenje.
-
Lav
Lav sjaji, ali ne pred svima – birate publiku pažljivije nego obično. U ljubavi tražite priznanje koje vam netko uskraćuje. Karijera donosi preokret koji niste planirali, ali koji će vam odgovarati.
-
Djevica
Djevica analizira sve dok ne shvati da previše razmišljanja koči akciju. Srce vam govori jedno, razum drugo – slušajte negdje između. Na radnom mjestu dolazi informacija koja mijenja vašu perspektivu.
-
Vaga
Vaga balansira između toga što želi i što mora, a dan neće olakšati izbor. Ljubavni život traži iskorak koji vas plaši koliko i uzbuđuje. Posao donosi suradnju s osobom koja vam nije bliska, ali će biti produktivna.
-
Škorpion
Škorpion osjeća dubinu koja drugima nije dostupna i danas to koristi kao prednost. Partner ne razumije vaše šutnje, pa pokušajte otvoriti barem dio sebe. Karijera vas stavlja u poziciju moći koju ste dugo čekali.
-
Strijelac
Strijelac juri prema nečemu što još nije jasno definirano, ali to ga ne zaustavlja. Romantika dolazi neočekivano, možda kroz razgovor koji nije bio planiran. Profesionalno, vaša energija postaje magnetom za nove prilike.
-
Jarac
Jarac gradi, ali danas pita koliko mu je još potrebno da dostigne svoj cilj. Veza zahtijeva više topline nego što ste navikli pokazivati. Na poslu ćete morati odlučiti hoćete li stati iza kolege ili će vaš uspjeh biti važniji.
-
Vodenjak
Vodenjak živi u vlastitom ritmu koji petak čini drugačijim nego za ostale. Ljubav vam nudi nešto nekonvencionalno što vas privlači više nego stabilnost. Karijera donosi ideju koja zvuči ludo, ali ima potencijal.
-
Ribe
Ribe plutaju između stvarnosti i onoga što osjećaju kao istinu. Emotivna povezanost s voljenom osobom dostiže novi nivo bez riječi. Posao traži da izađete iz zone udobnosti i pokažete stranu sebe koju rijetko dijelite s drugima.
Lav sjaji, ali ne pred svima – birate publiku pažljivije nego obično. Na radnom mjestu Djevicama dolazi informacija koja im mijenja perspektivu. Vaga balansira između toga što želi i što mora, a dan neće olakšati izbor...
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.