Četiri stvari koje trebate učiniti nakon 17 sati za bolju regulaciju šećera u krvi

Ako vam je bitno regulirati šećer u krvi, vjerojatno se fokusirate na to što jedete za doručak ili koliko se krećete tijekom dana. Ali, za regulaciju šećera u krvi su jednako važne i rutine tijekom ostatka dana , iako ih mnogi zanemaruju.

Već samo nekoliko promišljenih večernjih navika može značajno utjecati na kontrolu šećera, a nijedna ne zahtijeva potpunu promjenu rutine.

Uravnotežena večera

Kod odabira namirnica za večeru, mnogi tek toliko jedu da ublaže glad, ali struktura večere može utjecati na noćnu razinu šećera u krvi. Obroci s visokim udjelom rafiniranih ugljikohidrata i niskim udjelom proteina ili vlakna često uzrokuju nagli skok glukoze.

Preporučljivo je kod odabira večere fokusirati se na protein i vlakna koji pomažu ubrzati probavu. Nutricionisti Toby Amidor i Mandy Enright preporučuju 'metodu dijabetičarskog tanjura' koja uključuje pola tanjura neškrobnog povrća, jednu četvrtinu laganih proteina te jednu četvrtinu ugljikohidrata s visokim udjelom vlakana.

Možda neočekivano, ali redoslijed kojim jedete može utjecati na reakciju šećera u krvi. Kako prenosi Eating Well, istraživanja pokazuju da je najbolje prvo jesti povrće, zatim protein i na kraju ugljikohidrate kako bi se ubrzala apsorpcija glukoze i smanjio nagli skok šećera.

Kratka šetnja nakon obroka

Jedna od najistraživanijih večernjih navika za kontrolu šećera je kratka šetnja nakon obroka. Kako prenosi Eating Well, istraživanja pokazuju da šetnja odmah nakon jela ima najveći učinak, čak i kratka šetnja može biti vrlo korisna.