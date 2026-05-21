Bunt protiv jezivog savršenstva: Zašto djevojke namjerno razmazuju šminku i žele izgledati neuredno?

Umjetna inteligencija postala je zastrašujuće dobra, čineći granicu između stvarnog i lažnog sadržaja gotovo nevidljivom. S usponom AI influencera i filtera, društvene mreže preplavio je osjećaj 'jezivog savršenstva' koje djeluje neljudski. Upravo je zato razmazana, nesavršena šminka na očima postala pravo osvježenje i ultimativni bunt u svijetu u kojem je sve lažno i pažljivo kurirano
Od modne piste brenda Gucci za jesen 2026., gdje su modeli šetali s tamnim, gotovo 'rakunskim' krugovima sjenila i olovke, preko Charli XCX i njezinog spota za 'Rock Music', do bezbrojnih 'trust the process' TikTok videa u kojima kreatori namjerno rade kaos od svoje šminke, Jasno je da svjedočimo novom pokretu. Ovaj beauty look masovno se prihvaća jer nije samo lako dostižan, već prije svega djeluje iskreno i autentično.
Razmazana šminka pokrenula je širu društvenu raspravu o tome zašto iznenada ponovno želimo biti malo neuredni.
U eri u kojoj društvenim mrežama vladaju beauty influenceri generirani umjetnom inteligencijom, sa sablasno ispeglanom kožom i besprijekornom, kompjuterski stvorenom šminkom, nesavršenost grudaste maskare ili olovke za oči koja izgleda kao da ste s njom prespavali noć djeluje nevjerojatno ljudski. Za mnoge je taj povratak realnosti i opuštenosti zapravo prava katarza.
Snažan vjetar u leđa ovom pokretu dao je i zamor od 'clean girl' estetike, zalizanog, minimalističkog i svježeg izgleda koji je dominirao trendovima posljednjih godina. Budući da se taj look sve češće kritizirao kao isključiv, elitistički i nerealno nedostižan, publika je jednostavno odlučila potražiti njegovu potpunu suprotnost.
Povratak 'Indie Sleaze' estetike i Gen Z nihilizam
Make-up artist Mitch Yoshida slaže se da su ljudi umorni od šminke koja izgleda previše kontrolirano. 'Neuredne oči vraćaju osjećaj emocije, pokreta i nepredvidljivosti. Šminka izgleda kao da se u njoj živi i kao da ima priču iza sebe, a ne da postoji isključivo za kameru', ističe Yoshida.
Nitko trenutno ne utjelovljuje tu estetiku bolje od Charli XCX. Njezina glazba, koja asocira na lude izlaske i partyje, dominira pop kulturom, a to nipošto nije slučajnost.
'Ljudi se žele zabavljati, znojiti i pustiti maskaru da curi. Neuredna šminka utjelovljuje koncept 'izlaska', što je, posebno za one koji su svoje tinejdžerske i rane dvadesete godine proveli u lockdownu, postalo nešto čemu teže', napominje stručnjakinja.
Kada se to spoji s najavljenim povratkom 'indie sleaze' stila i trenutnom globalnom političkom klimom, stvara se savršena oluja za eksploziju ovog trenda. Za Generaciju Z i Alfu, ovo je vizualni prikaz bunta. '"Osjećaj da ništa nije važno usred trenutnih previranja tjera mlade na razmišljanje: možemo se isto tako zabavljati i biti neuredni dok svijet gori', dodaje Rodulfo.
Kako postići savršeno nesavršeni izgled?
Iako se čini da je za ovaj look dovoljno prespavati sa šminkom, stručnjaci ipak savjetuju određenu tehniku kako biste izgledali chic, a ne samo umorno.
Mitch Yoshida nudi konkretne savjete:
- Odaberite kremaste teksture: Kremasti proizvodi su najbolji jer se prirodno miču i razmazuju tijekom dana.
- Koristite prste: Nanesite proizvod na područje oko očiju, a zatim ga rubovima lagano blendajte prstima ili malim, gustim kistom.
- Preporuka proizvoda: Yoshida preporučuje dugotrajna, ali prilagodljiva sjenila poput MAC Pro Longwear Paint Pot ili Makeup by Mario Master Mattes Long-wear Cream Eyeshadow.
- Strogo zabranjeno: Nemojte previše razmišljati!
'Ključno je izbjeći da izgleda previše namjerno. Ostavljanje male doze neravnina zapravo čini cijeli izgled uvjerljivijim i privlačnijim', zaključuje Yoshida.