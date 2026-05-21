Bunt protiv jezivog savršenstva: Zašto djevojke namjerno razmazuju šminku i žele izgledati neuredno?

Umjetna inteligencija postala je zastrašujuće dobra, čineći granicu između stvarnog i lažnog sadržaja gotovo nevidljivom. S usponom AI influencera i filtera, društvene mreže preplavio je osjećaj 'jezivog savršenstva' koje djeluje neljudski. Upravo je zato razmazana, nesavršena šminka na očima postala pravo osvježenje i ultimativni bunt u svijetu u kojem je sve lažno i pažljivo kurirano

Od modne piste brenda Gucci za jesen 2026., gdje su modeli šetali s tamnim, gotovo 'rakunskim' krugovima sjenila i olovke, preko Charli XCX i njezinog spota za 'Rock Music', do bezbrojnih 'trust the process' TikTok videa u kojima kreatori namjerno rade kaos od svoje šminke, Jasno je da svjedočimo novom pokretu. Ovaj beauty look masovno se prihvaća jer nije samo lako dostižan, već prije svega djeluje iskreno i autentično.

Razmazana šminka pokrenula je širu društvenu raspravu o tome zašto iznenada ponovno želimo biti malo neuredni. U eri u kojoj društvenim mrežama vladaju beauty influenceri generirani umjetnom inteligencijom, sa sablasno ispeglanom kožom i besprijekornom, kompjuterski stvorenom šminkom, nesavršenost grudaste maskare ili olovke za oči koja izgleda kao da ste s njom prespavali noć djeluje nevjerojatno ljudski. Za mnoge je taj povratak realnosti i opuštenosti zapravo prava katarza. Snažan vjetar u leđa ovom pokretu dao je i zamor od 'clean girl' estetike, zalizanog, minimalističkog i svježeg izgleda koji je dominirao trendovima posljednjih godina. Budući da se taj look sve češće kritizirao kao isključiv, elitistički i nerealno nedostižan, publika je jednostavno odlučila potražiti njegovu potpunu suprotnost.

Povratak 'Indie Sleaze' estetike i Gen Z nihilizam Make-up artist Mitch Yoshida slaže se da su ljudi umorni od šminke koja izgleda previše kontrolirano. 'Neuredne oči vraćaju osjećaj emocije, pokreta i nepredvidljivosti. Šminka izgleda kao da se u njoj živi i kao da ima priču iza sebe, a ne da postoji isključivo za kameru', ističe Yoshida. Nitko trenutno ne utjelovljuje tu estetiku bolje od Charli XCX. Njezina glazba, koja asocira na lude izlaske i partyje, dominira pop kulturom, a to nipošto nije slučajnost.

'Ljudi se žele zabavljati, znojiti i pustiti maskaru da curi. Neuredna šminka utjelovljuje koncept 'izlaska', što je, posebno za one koji su svoje tinejdžerske i rane dvadesete godine proveli u lockdownu, postalo nešto čemu teže', napominje stručnjakinja. Kada se to spoji s najavljenim povratkom 'indie sleaze' stila i trenutnom globalnom političkom klimom, stvara se savršena oluja za eksploziju ovog trenda. Za Generaciju Z i Alfu, ovo je vizualni prikaz bunta. '"Osjećaj da ništa nije važno usred trenutnih previranja tjera mlade na razmišljanje: možemo se isto tako zabavljati i biti neuredni dok svijet gori', dodaje Rodulfo.