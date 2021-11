Budite se često noću, a ne znate zašto? Evo o čemu biste trebali voditi računa

Noćna buđenja događaju se svima i nisu ništa neuobičajeno osobito ako prolazite kroz stresno životno razdoblje

Svi znamo koliko je kvalitetan san važan za zdravlje i normalno funkcioniranje organizma, no nažalost živimo u nesigurnim vremenima u kojima smo izloženi velikom stresu što itekako može utjecati i na san.

Jedno ranije istraživanje je pokazalo kako čak četvrtina Hrvata ima probleme sa snom, što je pogoršala globalna pandemija koronavirusa.

Nije neobično da se ljudi probude nekoliko puta u noći, a zatim ponovno zaspu – a to je sve češće kako smo stariji. Nema razloga za brigu ako nakon 10 do 15 minuta odmah zaspite, no što ako nakon toga ne možete zaspati?

Evo u čemu bi možda mogao biti problem:

Provjerite postoji li vanjski razlog za vaše buđenje - i ako postoji, riješite ga. Ako imate partnera/icu koji glasno hrče, razmislite o čepićima za uši - ili ako živite na prometnoj cesti i budi vas buka ili promet, razmislite o adekvatnoj zvučnoj izolaciji. Kad ulazimo u hladnije ili toplije razdoblje godine, moglo bi vam postati prevruće ili prehladno pa svoju posteljinu učinite 'fleksibilnom' tijekom promjena sezone tako što ćete imati slojeve.