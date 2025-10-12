Obilježit će hladne mjesece: Džemperi s ovim uzorkom ponovno su najpoželjniji

Prepoznatljivi uzorak rombova, tzv. 'argyle' dezen vratio se u velikom stilu na modnu scenu, kao dio neodoljivih komada od pletiva koje bi uskoro mogli viđati posvuda

Kada je Iris Law, kći britanskog glumca Judea Lawa, na modnoj pisti u Londonu prošetala u argyle džemperu iz aktualne kolekcije H&M-a, u atmosferi crvenih svjetala i bučne glazbe, postalo je jasno da je riječ o hit komadu sezone.

Argyle uzorak, nekoć smatran starinskim i pomalo dosadnim, prolazi kroz potpunu modnu renesansu. Modne kuće poput Miu Miu reinterpretirale su ga kao simbol generacije Z u golf stilu, a S.S. Daley, Kent & Curwen te Dior dodatno su naglasili taj prepoznatljivi romb uzorak u svojim kolekcijama.

Argyle je tako ponovno postao 'cool', što je potvrđeno i na ovogodišnjim Tjednima mode. Ulična moda Londona i New Yorka prepuna je bila različitih varijacija argyle pletiva, kombiniranih na bezbroj načina: od kožnih suknji i visokih čizama do širokih krojenih hlača.

+98