Obilježit će hladne mjesece: Džemperi s ovim uzorkom ponovno su najpoželjniji

Prepoznatljivi uzorak rombova, tzv. 'argyle' dezen vratio se u velikom stilu na modnu scenu, kao dio neodoljivih komada od pletiva koje bi uskoro mogli viđati posvuda
Kada je Iris Law, kći britanskog glumca Judea Lawa, na modnoj pisti u Londonu prošetala u argyle džemperu iz aktualne kolekcije H&M-a, u atmosferi crvenih svjetala i bučne glazbe, postalo je jasno da je riječ o hit komadu sezone.
Argyle uzorak, nekoć smatran starinskim i pomalo dosadnim, prolazi kroz potpunu modnu renesansu. Modne kuće poput Miu Miu reinterpretirale su ga kao simbol generacije Z u golf stilu, a S.S. Daley, Kent & Curwen te Dior dodatno su naglasili taj prepoznatljivi romb uzorak u svojim kolekcijama.
Argyle je tako ponovno postao 'cool', što je potvrđeno i na ovogodišnjim Tjednima mode. Ulična moda Londona i New Yorka prepuna je bila različitih varijacija argyle pletiva, kombiniranih na bezbroj načina: od kožnih suknji i visokih čizama do širokih krojenih hlača.
Brza reakcija high street brendova dovodi nas natrag do H&M-ovih prijedloga koji djeluju istodobno elegantno i trendi.
Ovi pristupačni i sofisticirani džemperi nesumnjivo će postati rasprodanim artiklima, a svojim dizajnom lako bi mogli proći kao komad s potpisom nekog luksuznog brenda. Osim H&M-a i španjolska Zara u svoju aktualnu ponudu ovih je dana uključila džemper sa identičnim uzorkom, što dovoljno govori o njihovoj poželjnosti ove sezone.