Bez paljenja pećnice: Fantastičan ljetni kolač s marelicama gotov za manje od 10 minuta

Ovan

Petak vam donosi osjećaj da trebate završiti sve što ste započeli tijekom tjedna. Mogli biste se suočiti s manjim pritiskom rokova, ali ćete se dobro snaći. Na poslu je važno da ne ulazite u rasprave koje vam oduzimaju energiju. U ljubavi dolazi do direktnog razgovora koji može razjasniti situaciju. Ako ostanete fokusirani, završit ćete dan s osjećajem postignuća.