Bez paljenja pećnice: Fantastičan ljetni kolač s marelicama gotov za manje od 10 minuta

Kad temperature termometra opasno prelaze 40 stupnjeva, paljenje pećnice zvuči kao najgora moguća ideja. No, što učiniti kada vam se neočekivano prijede nešto slatko, voćno i domaće? Pobjednica 'MasterChefa' Endrina Muqay na Instagramu je podijelila genijalno rješenje koje će oduševiti sve ljubitelje brzih deserata
Tajni adut Endrine Muqay za ljetne slastice postala je mikrovalna pećnica. Umjesto dugotrajnog stajanja uz štednjak i dodatnog zagrijavanja stana, osmislila je fantastičan ljetni kolač s marelicama koji je na stolu za manje od deset minuta.
Za pripremu ovog recepta koristila je svoju mikrovalnu pećnicu, no desert će vam uspjeti u svakom uređaju koji možete podesiti na 900 W. Ovaj sočan desert u čašici idealan je za brza iznenađenja, a mjere su predviđene za dvije manje souffle posudice. Svoj je poslužila uz smrznuti grčki jogurt i ispalo je, kaže - savršeno.
Sastojci:
- 2–3 marelice narezane
- 3 žlice smeđeg šećera
- 2 žlice otopljenog maslaca
- 1 jaje
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 31 g brašna
- 2 žlice zobenih pahuljica
- ¼ žličice praška za pecivo
- Prstohvat soli
- Prstohvat cimeta
Priprema:
Marelice rasporedite u dvije souffle posudice, dodajte smeđi šećer i maslac te stavite u LG mikrovalnu na 2 minute (900 W). Za to vrijeme pomiješajte jaje, vaniliju, brašno, zobene pahuljice, prašak za pecivo, sol i cimet. Smjesu prelijte preko omekšalih marelica. Vratite u mikrovalnu i pecite još 5 minuta na 900 W. Poslužite uz kuglicu omiljenog sladoleda.