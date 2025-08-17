Beauty čarobnica vlastitim je rukama stvorila brend vrijedan milijardu funti

'Ljepota nije ekskluzivan klub - ne postoje neprivlačne žene, već samo one koje ne znaju snagu make-upa', rekla je jednom prigodom britanska beauty mogulica Charlotte Tilbury (52) čije su bliske prijateljice i klijentice Nicole Kidman, Salma Hayek, Amal Clooney, Jennifer Aniston...

Poslovni put Charlotte Tilbury fascinantan kao i ona sama, a uvijek se vodila, kako se sama rekla, uvjerenjem kako make-up ima snagu pozitivno promijeniti način na koji se ljudi osjećaju i kako doživljavaju sami sebe.

Charlotte Tilbury gradila je svoj brend na neprekidnoj inovaciji i autentičnosti, a njena pobjednička filozofija glasi: 'Inoviram, nikada ne kopiram'. U svemu što stvara, od proizvoda do digitalnih rješenja, naglasak stavlja na originalnost, kreativnost i pionirski pristup u beauty industriji. Također, Charlotte koja je oduvijek bila svjesna moći šminke, vjeruje da svaka osoba može naučiti koristiti make-up kao profesionalac, bez obzira na vještinu, dob ili tip kože. Stoga u razvoj svojih proizvoda ulaže posebnu pažnju na jednostavnost upotrebe i univerzalnu primjenjivost. 'Moja misija oduvijek je bila stvarati njegu za kožu i make-up koji su jednostavni za odabir, upotrebu i razumijevanje, ali s dugoročnim, klinički dokazanim rezultatima', rekla je jednom prigodom. Za Charlotte Tilbury, šminka nije maska, već alat za izražavanje osobnosti i postizanje samopouzdanja. 'Najveća ljepota je samopouzdanje, a moj je posao pomoći vam da ga pronađete svaki dan', rekla je Charlotte, inače majka dva sina, koja je od 2014. u sretnom braku s filmskim producentom Georgeom Waudom.

Charlotte Tilbury

Crvenokosa Britanka pomiče granice tako što u beauty industriju uvodi inovativne digitalne alate poput aplikacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji i AR tutorijala. Svojim korisnicima omogućuje personalizirane preporuke i edukaciju, vjerujući u moć tehnologije kao saveznika ljepote dostupne svima. Nadalje, snažan dio njezine poslovne filozofije čini i humanitarno djelovanje - aktivna je u projektima koji podižu svijest o AIDS-u, osnažuju žene i promiču pozitivne životne vrijednosti. Djetinjstvo u svijetu umjetnosti i glamura Charlotte je odrasla je u kreativnoj obitelji, uz oca umjetnika i majku producenticu. Djetinjstvo joj je obilježeno životom između Londona i Ibize, gdje su se njezini roditelji družili s poznatim glazbenicima, glumcima i umjetnicima. Tako je još kao djevojčica imala prilike upoznati legende poput Freddieja Mercuryja iz Queen, Laurencea Oliviera i članova Rolling Stonesa. Odrastajući uz sestru Leah, Charlotte je vrlo rano bila uronjena u svijet kreativnosti, slobode i glamura. 'Još uvijek mi nedostaje to razdoblje - bilo je divlje i potpuno slobodno', istaknula je jednom prigodom o svom djetinjstvu. Do odlaska u internat Charlotte nije koristila šminku, ali je otkriće maskare bilo presudno za mladu tinejdžericu svijetlih trepavica. Kaže da je taj prvi susret s make-upom donio trenutačnu popularnost među vršnjacima na otoku i otključao njezino 'tajno oružje'. Samopouzdanje, kaže, nikad joj nije nedostajalo, a vrlo rano je znala da će jednog dana imati vlastiti brend. Prvi vizažistički angažman Charlotte je ostvarila kao asistentica Mary Greenwell, slavne make-up vizažistice poznate po radu s princezom Dianom. Obiteljsku prijateljicu Greenwell upoznala je još kao jedanaestogodišnjakinja na Ibizi, a nakon završene londonske škole za vizažiste Glauca Rossi pridružila joj se iza kulisa modnih revija. Početkom 1990-ih Charlotte je radila u jeku doba supermodela, uređujući legendarne modele poput Claudije Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Linde Evangeliste i Helene Christensen. Njezin je uspon bio strelovit - surađivala je s najpoznatijim magazinima, poput Voguea i Vanity Faira, kreirala kampanje i radila glamurozne make-up lookove za dodjele Oscara i crvene tepihe rezervirane za zvijezde s A-liste. Charlotte Tilbury stoji iza bezbroj lookova za zvijezde i supermodele diljem svijeta, među kojima su Kate Moss, Salma Hayek, Kim Kardashian, Penelope Cruz i Jennifer Aniston. Njezin brend najpoznatiji je po luksuznoj make-up liniji, ali Tilbury naglašava da svaki njezin look započinje s izvrsnom njegom kože, jer 'ne možete imati lijepu sliku bez odličnog platna'. 'Njega kože mi je oduvijek bila važna. Magic Cream sam stvarala za modele i slavne još devedesetih, puno prije nego sam počela s make-upom. To je proizvod kojim je moj brend i započeo! Izglađuje i napunjuje kožu te pruža trostruku hidrataciju unutar jednog sata, pa koža i šminka odmah izgledaju bolje, objašnjava ona. Kaže i da je oduvijek željela stvarati proizvode koji imaju klinički dokazane rezultate. 'Moja misija oduvijek je bila stvarati njegu za kožu i make-up koji su jednostavni za odabir, upotrebu i razumijevanje, ali s dugoročnim, klinički dokazanim rezultatima. Sa znanstvenicima i laboratorijima za inovacije razvila sam cijeli skincare ormar koji objedinjuje znanost blendanja, svjetla i slojevitosti', rekla je. Od vizažistice do beauty poduzetnice Charlotte je izgradila imperij prepoznatljiv po inovativnim formulama, luksuznom imageu i globalnoj popularnosti. Svaki korak u njezinom poslovanju potvrđuju da je Tilbury jedna od najvećih inovatorica i poduzetnica u svijetu ljepote današnjice. To dokazuju i izjave poznatih ljepotica o Charlotte i njezinim proizvodima bez kojih kako samo kažu, ne mogu. Tilbury je stekla povjerenje holivudskih zvijezda svojim jedinstvenim pristupom ljepoti i proizvodima koji naglašavaju prirodnu ljepotu i daju ono što je svima potrebno - samopouzdanje. 'Charlottein Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter ima nevjerojatan skulpturalni učinak na moje jagodice i liniju čeljusti – način na koji igra sa svjetlom čini da izgledam osvijetljeno iz svakog kuta! To je moj trik za crveni tepih!', rekla je britanska glumica Lily James. Amal Clooney angažirala je Charlotte Tilbury za svoje vjenčanje s Georgeom Clooneyjem u Veneciji, a njezina prirodna ljepota dobila je nezaboravan, glamurozan update.

'Charlotte je koristila Wonderglow primer za svježinu i Magic Cream za 'dewy' kožu. Obožavam ruževe iz njezine kolekcije, pogotovo Super Cindy i Glowing Jen koja nosi ime moje prijateljice Jennifer Aniston', rekla je tad Amal Clooney. Godinama je Charlotte bliska prijateljica i s Kate Moss, manekenskom legendom s jednom od najdugovječnijih karijera svih vremena. 'Charlotte razumije glamur i prirodnu ljepotu više od bilo koga. Uz nju se osjećam kao najbolja verzija sebe', izjavila je Kate svojedobno za Vogue. Beauty kraljicu i njezine proizvode obožava i Jennifer Aniston, osobito hvaljene ruževe iz Pillow Talk kolekcije, a za Charlotte kaže kako ima nevjerojatnu kreativnu snagu te je žena kojoj uvijek povjerava svoj make-up za posebne prigode. Svi se slažu kako nitko ne zna koži dati 'unutarnji' sjaj kao Charlotte Tilbury. Tijekom svoje nevjerojatne karijere koja traje desetljećima, vizažistica i osnivačica brenda postala je prava majstorica u korištenju 'malih trikova sa svjetlom' kako bi potpuno transformirala izgled - baš kao što to rade u Hollywoodu. Stoga nije nimalo čudno kako je njezin hvaljeni highlighter - Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter – iz kolekcije Hollywood – pravi koncentrat njezinih poznatih trikova za sjaj koji omogućuju maksimalnu blistavost bez previše truda. Proizvod dolazi u sedam nijansi, a ovaj highlighter u kamenu sadrži tehnologiju Light Flex i zaglađujuće emolijense za dojam osvijetljenosti i zaglađene kože - efekt poput stvarnog filtera. Beauty zaljubljenice ne prestaju ga hvaliti jer daje iluziju zaglađene, blistave, filtrirane kože u samo par poteza. Kao i svi drugi njezini proizvodi, vrlo je jednostavan za korištenje i namijenjen je damama svih dobnih skupina, tekstura i tonova kože. Inspiracija starim Hollywoodom Na pitanje što je inspirira kod zlatnog doba stare holivudske kinematografije, Charlotte je vrlo slikovita. 'Imala sam oko osam godina. Zid sobe bio mi je prepun crno-bijelih postera. Sjedila bih i proučavala trepavice Marilyn Monroe i Marlene Dietrich. Mnogi moji proizvodi inspirirani su upravo tim fotografijama. Kasnije sam radila na crvenom tepihu s nekim od najvećih tadašnjih zvijezda, poput sestre Jackie Kennedy Onassis, Lee Radziwill. S Elizabeth Taylor nažalost nikad nisam radila, no te su žene bile velika inspiracija', prisjetila se jednom prigodom. Nadalje, na pitanje što ljudi kod šminke najčešće rade pogrešno, Tilbury ima spreman odgovor. 'Ne radi se o tome što ljudi rade pogrešno, već o formulama koje imaju na raspolaganju. Neke formule zbilja ne laskaju nekima, pa oni odmah pomisle da im taj make up jednostavno ne stoji. Zapravo je problem u proizvodu: prevelike čestice, nijansa ne odgovara, pa osoba izgleda lošije i ne osjeća se dobro. To me ljuti jer pravi proizvod i formula trebaju isticati ljepotu i činiti vas najboljom verzijom sebe', iskrena je ova poduzetna Britanka. Dodaje da je mnogo žena uvjerila kako itekako mogu nositi sjajne sjenila ili highlighter, a upravo su njezini proizvodi poput Hollywood Flawless Filtera, Wonder Glowa ili Beauty Light Wandsa promijenili njihovo mišljenje. Digitalna evolucija beauty industrije Tilbury se više nego dobro prilagodila novim vremenima. 'Fenomenalno je što digitalno možemo dosegnuti toliku publiku i komunicirati izravno s potrošačima. Zahvaljujući YouTubeu, Instagramu i TikToku, ne ovisimo samo o jednom kanalu - postoji direktan dijalog koji otvara bezbroj mogućnosti i približava nas ljudima', kaže. Povratak make-up trendova iz 90-ih, kako kaže iskreno je veseli. 'Inspiriraju me ti oblici i boje jer su laskavi i glamurozni. Današnja tehnologija i znanost omogućuju formule koje izgledaju odlično pod svim svjetlima, za razliku od težih i 'zapečenih' izgleda iz prošlosti.', rekla je.

Charlotte Tilbury na vrhu liste najbogatijih beauty poduzetnika u UK-u Charlotte Tilbury zauzela je prvo mjesto na listi 30 najbogatijih beauty poduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema procjeni Sunday Timesa, poznata vizažistica, koja je svoj brend osnovala 2013. godine, danas posjeduje bogatstvo procijenjeno na 350 milijuna funti. Ovaj uspjeh potvrđuje njezin status inovatorice i pionirke čija su kreativnost i poduzetnički duh promijenili industriju ljepote. Sunday Times Beauty Rich List obuhvaća poduzetnike koji su izgradili svoja bogatstva na proizvodima i uslugama u sektorima njege kože, njege kose, make-upa, kupki i solarija. Na popisu se nalazi 19 žena i 14 muškaraca, a njihovo ukupno procijenjeno bogatstvo iznosi 2,17 milijardi funti. 'Ljepota je velik biznis, a ova prva lista pokazuje snagu kreativnosti i inovacije u industriji. Ovi su poduzetnici ne samo izgradili brendove nego i promijenili način na koji razmišljamo o kosi, make-upu i njezi kože', kaže Phoebe McDowell iz Sunday Timesa. Charlotte Tilbury, koja je radila s vrhunskim supermodelima poput Belle Hadid, Kate Moss i Naomi Campbell, uvjerljivo vodi s imovinom od 350 milijuna funti. Brend Charlotte Tilbury osnovala je 2013. kao kruna više od dva desetljeća rada u svijetu slavnih i industrije ljepote. Ostali istaknuti poduzetnici na listi su: Mark i Mo Constantine (Lush): £249m, Sanjay Vadera (The Fragrance Shop): £240m, John Frieda (John Frieda): £150m, Vishal Karia (Affinity Fragrances): £114m, Elliot Isaacs (Medik8): £100m, Sacha Mascolo-Tarbuck i obitelj (Toni & Guy): £100m...