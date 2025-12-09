George Clooney nije jedina zvijezda: Pogledajte tko sve glumi u Netflixovom hitu godine

U novom filmu Noaha Baumbacha 'Jay Kelly' glavnu ulogu, onu superzvijezde koja je dohvatila slavu još u dvadesetima, a sada, u šezdesetima, zbraja životne račune, ima George Clooney. No on nije jedina zvijezda

Dok putuje Europom, Jay Kelly shvaća koliko je tijekom vrtoglavog uspona zanemarivao obitelj, posebno stariju kćer, te koliko mu je odnos s ocem opterećen neizgovorenim zamjerkama. Film se poigrava i Clooneyjevim statusom ikone, pa u traileru Jay čak kaže da je to 'kao film u kojem glumim samog sebe', čime kao da briše granicu između lika i glumca.

Uz Clooneyja, zvjezdanu postavu predvodi Adam Sandler kao Ron Sukenick, Jayev dugogodišnji menadžer koji se sve teže snalazi u maglovitoj zoni između prijateljstva i posla. Laura Dern igra Liz, PR-icu koja daleko trezvenije od Rona sagledava njihov poslovni odnos, dok Billy Crudup tumači Timothyja, starog prijatelja i nekadašnjeg kolegu s glumačkog studija čiji će ponovni susret s Jayem krenuti u neočekivanom smjeru.

Eve Hewson pojavljuje se kao Daphne, glumica u koju se Jay zaljubljuje na setu jednog od svojih ranih filmova, pa flashbackovi njihova odnosa naglašavaju temu propuštenih prilika. Riley Keough glumi Jessicu, Jayevu stariju kćer s kojom ima duboko narušen odnos jer ga u djetinjstvu gotovo nikad nije bilo kod kuće. Mlađa kći Daisy, koju tumači Grace Edwards, s ocem je bliskija, a njezin odlazak na putovanje u Europu prije fakulteta potakne ga da joj se pridruži i pokuša dobiti još malo vremena s njom.

Stacy Keach pojavljuje se kao Jayev otac, s kojim godinama vuče nerazriješene tenzije, a njihov ponovni kontakt tijekom filma otvara pitanje što znači biti dobar otac kad si cijeli život bio zaokupljen samo sobom. Zvjezdani mentori, rivali i ekipa iz sjene Jim Broadbent igra Petera Schneidera, redatelja koji je Jayu dao prvu veliku šansu te mu postao svojevrsna očinska figura i mentor u glumačkom svijetu. Patrick Wilson utjelovljuje Bena Alcocka, još jednu veliku filmsku zvijezdu i Ronova klijenta, dok Isla Fisher igra njegovu suprugu Melanie, koju kratko vidimo, ali je upečatljiva. Producenti su posegnuli i za autentičnom europskom notom, pa tako talijanska glumica Alba Rohrwacher igra Albu, organizatoricu festivala u Italiji, na kojem se Jayu priprema raskošan hommage.

