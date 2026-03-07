Nicole Kidman spojila nespojivo: Neobičnu haljinu uskladila je s neočekivanim komadom

Glumica Nicole Kidman zadivila je malo drugačijim outfitom - na crvenom tepihu pojavila se u haljini prozirnih detalja na suknji koju je uskladila s poslovnim sakoom

Nicole Kidman pojavila se sama na privatnom afterpartyju nakon njujorške premijere nove Amazonove serije 'Scarpetta', a prema riječima uzvanika bila je u izvrsnom raspoloženju.

Slavna australska glumica, koja je nedavno zaključila razvod od glazbenika Keitha Urbana, navodno je cijelu večer provela družeći se s kolegama i gostima, dok su mnogi primijetili da je 'zračila poput prave hollywoodske zvijezde'. Glamurozna večer u srcu New Yorka Afterparty je održan u ekskluzivnom restoranu Cafe Zaffri u luksuznom klubu The Twenty Two u New Yorku, mjestu koje redovito posjećuju zvijezde poput Zendaye, Kendall Jenner i Justina Biebera. Kidman je stigla s velikim timom suradnika, ali je, prema izvorima, brzo postala središte pozornosti. 'Unatoč interesu javnosti za njezin privatni život, držala je fokus na proslavi i druženju s kolegama', rekao je jedan od uzvanika.

Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: StringersHub / Sipa USA / Profimedia



Druženje s kolegama iz serije Na večeri su bili i njene kolege iz serije – Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose i Simon Baker. Prema svjedočanstvima gostiju, trio je veći dio večeri proveo u razgovoru u jednom od mirnijih kutaka restorana. Jamie Lee Curtis odabrala je elegantno crno izdanje, dok je Ariana DeBose plijenila pažnju u bijeloj večernjoj haljini. Simon Baker odlučio se za ležerniji, ali sofisticiran izgled u svijetlom odijelu.

Modno izdanje koje nije prošlo nezapaženo Nicole Kidman pojavila se u neočekivanom spoju poslovnog crnog blejzera i prozirne suknje s dugim resama, kombinaciji koja je spojila poslovnu eleganciju i moderni glamur. Fotografima je pozirala s kolegama, a tijekom večeri često je razgovarala s gostima i nazdravljala uspjehu nove serije. Novo poglavlje nakon razvoda Njen dolazak na događaj privukao je dodatnu pažnju jer se dogodio nekoliko mjeseci nakon što je službeno okončala brak s country zvijezdom Keithom Urbanom. Par se razišao nakon 19 godina braka, a razvod je finaliziran početkom 2026. godine.

