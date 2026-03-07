MALO DRUGAČIJE IZDANJE

Nicole Kidman spojila nespojivo: Neobičnu haljinu uskladila je s neočekivanim komadom

07.03.2026 u 19:27

Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia
Glumica Nicole Kidman zadivila je malo drugačijim outfitom - na crvenom tepihu pojavila se u haljini prozirnih detalja na suknji koju je uskladila s poslovnim sakoom

Nicole Kidman pojavila se sama na privatnom afterpartyju nakon njujorške premijere nove Amazonove serije 'Scarpetta', a prema riječima uzvanika bila je u izvrsnom raspoloženju.

Slavna australska glumica, koja je nedavno zaključila razvod od glazbenika Keitha Urbana, navodno je cijelu večer provela družeći se s kolegama i gostima, dok su mnogi primijetili da je 'zračila poput prave hollywoodske zvijezde'.

Glamurozna večer u srcu New Yorka

Afterparty je održan u ekskluzivnom restoranu Cafe Zaffri u luksuznom klubu The Twenty Two u New Yorku, mjestu koje redovito posjećuju zvijezde poput Zendaye, Kendall Jenner i Justina Biebera. Kidman je stigla s velikim timom suradnika, ali je, prema izvorima, brzo postala središte pozornosti.

'Unatoč interesu javnosti za njezin privatni život, držala je fokus na proslavi i druženju s kolegama', rekao je jedan od uzvanika.

Nicole Kidman
  Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia

Druženje s kolegama iz serije

Na večeri su bili i njene kolege iz serije – Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose i Simon Baker. Prema svjedočanstvima gostiju, trio je veći dio večeri proveo u razgovoru u jednom od mirnijih kutaka restorana.

Jamie Lee Curtis odabrala je elegantno crno izdanje, dok je Ariana DeBose plijenila pažnju u bijeloj večernjoj haljini. Simon Baker odlučio se za ležerniji, ali sofisticiran izgled u svijetlom odijelu.

Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis
Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis Izvor: Profimedia

Modno izdanje koje nije prošlo nezapaženo

Nicole Kidman pojavila se u neočekivanom spoju poslovnog crnog blejzera i prozirne suknje s dugim resama, kombinaciji koja je spojila poslovnu eleganciju i moderni glamur. Fotografima je pozirala s kolegama, a tijekom večeri često je razgovarala s gostima i nazdravljala uspjehu nove serije.

Novo poglavlje nakon razvoda

Njen dolazak na događaj privukao je dodatnu pažnju jer se dogodio nekoliko mjeseci nakon što je službeno okončala brak s country zvijezdom Keithom Urbanom. Par se razišao nakon 19 godina braka, a razvod je finaliziran početkom 2026. godine.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia

Izvori bliski glumici tvrde da je trenutačno slobodna i fokusirana na posao, iako je njezin privatni život i dalje predmet velikog interesa javnosti.

Kidman i Urban upoznali su se 2005. godine na gala večeri u Los Angelesu, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Zajedno imaju dvije kćeri, Sunday Rose i Faith Margaret.

